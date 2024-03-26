İstanbul

ENKA Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Fransız yazar Fred Radix'in kaleme aldığı, TiyatrOPS tarafından sahnelenen oyunda Çorumlu'nun yanı sıra Erkan Baylav ve Albina Özden rol alıyor.

Eser, Paris tiyatrolarının, seyirci arasına karışarak doğru zamanda onları alkışlatmakla görevli şakşakçılar sayesinde başarı kazandığı 1895 yılında geçiyor.

Oyunda, ünlü şakşakçı şefinin büyük bir müzikalin prömiyerine saatler kala ekibi tarafından terkedilmesinin ardından, yardımcısı tarafından bulunan acemi şakşakçılarla içine düştüğü komik haller ele alınıyor.