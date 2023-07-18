HABER: AZİZ KARATAŞ

Melike Özkorkmaz, beş kişilik bir ailenin en küçük bireyi olarak 4 Temmuz 2000 yılında Hatay’da dünyaya geldi.

2001 yılında ailesi Alanya’ya yerleşti. İlkokul 1. Sınıfı Alanya’da okuyan Özkorkmaz, daha sonra ailesi ile birlikte 2007’de tekrardan Hatay’a yerleşti. Eğitim - Öğretim sürecini Hatay’da tamamlayan Melike Özkorkmaz, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirdi.

Melike Özkorkmaz, Hatay’da ki eğitiminden sonra 2019’da ailesi ile birlikte tekrardan Alanya’ya taşındı.

2020 yılında talihsiz bir kaza geçiren ve omurilik felcinden dolayı yürüme yetisini kaybeden Melike Özkorkmaz, “Mucize insanın ta kendisidir” diyerek hayata yeniden sarılarak hastalığıyla mücadele etmeye karar verdi. Genç yaşında büyük bir savaşın ortasında kendini bulan Özkorkmaz, 3 yıldır doktor doktor dolaşarak tedavi olmak için mücadele ediyor.

Eski sağlıklı günlerine yeniden kavuşmanın umuduyla sabırsız bir mücadele ile savaşan Melike Özkorkmaz, “Ben pes etmediğim sürece güzel günlere olan inancım hiç bitmeyecek. Nefes aldıkça hep bir umut vardır diyor.