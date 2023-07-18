HABER: DİNÇER KARACALAR

Kadınlara yönelik geniş ve güncel içerik havuzuyla 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren Mag For Her, gündemi sıkı sıkıya takip ederek okuyucularını anlık gelişmelerden ve yaşam boyu faydalanacakları tüyolardan haberdar etmeye devam ediyor.

Moda, güzellik, sağlık, cinsellik, teknoloji ve yaşamla ilgili kadınlara yönelik pek çok konunun nabzını tutan Mag For Her bu sene 7'inci yaşını kutluyor.

Kadınların Dünyasına Işık Tutuyor

15 senelik dijital medya kariyeriyle sektörde birçok başarılı işe imza atan Mag For Her Kurucusu Seda Özcan, "Dijital yayıncılık konusunda uzman ve deneyimli ekibimizle birlikte hazırladığımız içeriklerimizle kadınların dünyasına ışık tutuyoruz" diyor.

Özcan, "Her kadın güzel görünmeye, iyi hissetmeye ve bakımlı olmaya bayılır. Biz de bu bakış açısıyla kadınlarımıza dair en güncel içeriklerimizi platformumuzda toplamaktan ve ziyaretçilerimize sunmaktan çok mutluyuz. Onlara moda dünyasındaki son gelişmeleri anlık olarak öğrenebilecekleri, güzellikle ilgili trendlerden ve piyasaya çıkan en yeni ürünlerden haberdar olabilecekleri, sağlık, cinsellik ve teknoloji alanında tüm yenilikler hakkında bilgi sahibi olabilecekleri gerçek ve güncel bir yayıncılık hizmeti sunuyoruz. Okuyucularımızla birlikte her geçen gün büyüyerek yayın hayatımıza devam ediyoruz" şeklinde konuşuyor.