Küllerinden yeniden doğan Anka'nın Aynadaki Yansımasının Dönüşümü Marsiyen Yeniayı & Kasım Ayı Astroritim

Astrotransformatör & Holistik Şifa Uzmanı Melik Yılmaz

Tehlikelere ve zorluklara rağmen savaş sonrası kazanılan mutlu yorgunluk zaferi misali yine yenilenirim ve her seferinde kendimi doğurmayı başarabilirim diyen iç sesleri tetikleyen Ay'ın Türkiye saatiyle 12.28 de Jüpiter karşıtlığını hemen takiben Akrep Burcunun 20 derecesinde Marsiyen Yeniay gerçekleşti. Daha önceden gerçekleşen Ay ve Güneş tutulmalarının etkilerini bu Yeniay ve sonrası süreçte fazlasıyla görüyor olacağız. Mars etkili olan bu yeniayın tam karşısında Boğa burcunda yer alan Uranüs kare açı yapıyor olacak.Bu Yeniayın Boğadaki Uranüs karşıtlığını Kasım ayı boyunca hissediyor olacağız.Bu karşıtlıktan birçok sert etkiler doğacak Marsı burada ele alırsak savaşlar, patlamalar,yangınlar,kazaları temsil ediyor olacak.Marsın harekete geçme hızlı ilerleme cesaret gibi olumlu temalarını karşıt etkili Uranüs ten dolayı malefik etkilerini gösteriyor olacak. Uranüsün buradaki karşıtlık etkisi bireysel etkilerle birlikte daha çok global etkileri daha fazla olacak halkın isyanı ayaklanmalar,her türlü teknolojik cihazlar bu cihazların iletişimi ve bunlarla ilgili problemler,nükleer patlamalar,hava ve havayla ilgili problemler fırtınalar depremler hava yolları ve uçaklarla ilgili sorunlar kazaları gösterir.Mars döngüsünde yaşadığımız bu yeniay ve sonrası etkiler birçok kişiye aşırı agresyon getirebilir, basit konulardan birçok kişi ortalığı yakıp kavurabilir, küçük problemlerden büyük tartışmalara yol açabilir. Bu Mars etkisinden dolayı Dünya genelinde savaş teması ve savaşla ilgili merhamet yoksunluğu karanlık siyasi stratejiler ortaya çıkabilir

Bu yeniay ve sonraki süreçte iç dünyamızda mücadele gücünü tetiklemekle beraber intikam öfke gibi duyguları tetikleyebilir.Bu yeniay ve sonraki süreçte en çok tepe ve solar ve birazda kök çakra negatif olarak etkilenebilir, Kasım ayı boyunca bu çakralara yönelik meditatif çalışmalar yapmak iyi gelebilir. İyi anlamda eski astrologların Terazi burcunun kuzey pençesi diye adlandırdıkları Zuben El Schemali adlı sabit yıldızının yeniay ile olan etkileşimi ile yeniay ve sonraki süreçte hedeflerini doğru koyan, amaçlarını iyi yönde kullanan hırs yerine azimli olmayı tercih edenlere şans getiriyor olacak.

Bu yeniay ve sonraki süreçte birçok kişi ister istesin ister istemesin birçok konuda yeni başlangıçlar yaşayacak.Türkiyenin 10.cu evini etkileyen bu yeniay ve bu yeniay sonrası kasım ayı sürecinde ülkemizin yükselişi prestiji ile ilgili konuları tetikliyor olacak. Tam karşısında 4.ev den dolayı halk, vatan, topraklar, sınırlar ve aile bağlarını etkiliyor olacak. Siyasi konularda akıllıca ve sağduyulu adımlar atıldığı takdirde Türkiye adına olumlu gelişmeleri tetikleyecek.Bu yeniayın malefik etkileri özellikle siyasi otoritelerin arabulucularından kaynaklanan kışkırtmalar,oyunlar ve manipülasyonlardan dolayı olumsuzluklar olabilir. Yeniay Akrepte olduğu için Akrep temalarından dolayı gizli kapaklı birçok konu ortaya çıkabilir ya da bu konularla ilgili işaretler olabilir. Birçok kişi daha önceden yaşadığı travma ve endişeleri tetiklenebilir,yine akrep temasında dolayı yeraltı kaynakları madenler değerli taşlar altınlar ve petrol kaynakları gibi konular gündeme getiriyor olacak.

Akrebin tam karşısındaki boğadan dolayı toprak ve toprak ürünleri ile ilgili konular ve bunlardan verim alma gibi konular gündeme gelebilir.

Akrep yeniayının Kasım ayı gündeminde mafya ve mafyatik olayları gündeme gelebilir. Akrep Burcunun gölge temsil ettiği özelliklerden biri de mafya ve mafyatik olaylar, karanlık ve adil olmayan işleri temsil eder. Bu yeniay ve Kasım ayı sürecinde adil ve etik olmayan ilişkiler sadakatsizlik konuları gündeme gelebilir.Akrep yeniayının yükseleni Oğlak olduğundan stratejik konular disiplin ordu gibi konuları temsil ediyor olacak. Özellikle burada Mars etkili yeniay olduğu için savaş konuları askeri planlamalar ve sınırlar ile ilgili konuları tetikleyecek. Güneşin ve Ayın Uranüs ile plan karşıtlığı ve karşısındaki Mars ile olan konumu büyük gerginliklere sebebiyet verebilir.Bunun dışında Dünya çapında maden kazaları nükleer patlamalar ve savaşların daha çok büyümesine sebebiyet verebilir. Akdeniz ve güneydoğu bölgesinde jeolojik hareketlenmeler ve buradaki Uranüs etkisinden dolayı fırtına ve hava ile ilgili ani olayları tetikleyebilir.

Yeniayın yükselen burcu Oğlak ve buradaki Pluton etkisinden çok güçlü değişim ve dönüşüm getirecek. Özellikle iyi niyetini ve insani erdemlerini bozmadan hareket edenlere, yargılamadan eleştirmeden akışa bırakan kontrolcülükten arınmış kişilere güzel ve güçlü dönüşümler getirecek. Yeniayın sabian sembolü askerin emir aldığı yerden talimat bekliyor olması bizlere savaş temasını gösteriyor

Bu yeniaydan olumlu etkilenip Kasım ayını daha güzel enerjilerle geçirmek isteyenler tavuskuşu obsidyeni kaplangözü Tibet akiği taşları kullanabilir, siyah gül esansı yakıp

13 Kasım 2023 Akrep burcu yeniayından bana sadece pozitif enerjilerin gelmesine izin veriyorum deyip. Bu yeniay ve kasım ayı boyunca 100 defa "Ya Şekür Ya Gaffar "esmalarını zikredebilirsiniz.

Tıpkı yazıda belirttiğim gibi erdemlerini kaybetmeden yaşayan, tehlikelere ve zorluklara rağmen sonuna kadar doğru yoldan mücadele edene büyük bir dönüşüm desteği gelecek. Bu aşamada Anka ya dönüşürken kendi içimizdeki karanlığı kabul edip onurlandırıp serbest bırakmak bizlere süreci hızlandıracak. Dünya ve boyutlararası şeytani yüzleşmelerle karşılaşırken İnsan-ı Kamil in yükselişi kaçınılmaz.

