Haber : Sedat DÖRTKARDEŞ

Türk Halkının gönlünde ki yeri ayrı olan EKENER, 2018 yılından itibaren Ali POYRAZOĞLU’nun yazdığı ve yönettiği interaktif güldürü ‘Tamamla Bizi Ey Aşk’ adlı oyunda oynadı.

Şimdi ise Tek kişilik Oyunuyla Seyircileri ile buluşuyor. Kendisinin Yazıp Oynadığı ve Ali POYRAZOĞLU’nun süpervizörlüğünde ‘YALANCI’ oyunuyla bizlerle…

Yazıdan önce söz vardı. Ve bu söz özel insanlar tarafından gelecek kuşaklara aktarılırdı. Bu kişiler tarihteki ilk story teller-hikâye anlatıcı-lardı. Bu kişiler köy köy kasaba kasaba dolaşıp hikayelerini herkese ulaştırmaya gayret ederlerdi.



Bunlara tarih boyunca çeşitli isimler vermiş insanlar. HİKAYECİ-MASALCI-PALAVRACI-STORY TELLER-MEDDAH-STAND-UP ÇI-SHOW MAN-YALANCI gibi.

Anlattıkları tüm hikayeler, gerçeği anlatmaya çalışan hayal ürünü hikayelerdi. Ve bu hikayeler kuşaktan kuşağa anlatılarak günümüze kadar gelmiştir.





YALANCI tarihteki ilk hikâye anlatıcının hikayesidir.

YALANCI Yıllardır anlatılan hikayelerle bir yaşam yolculuğunun hikayesidir.

YALANCI yüzyıllardır insanlara aktarılan kadim bilgilerin hayal gücüyle birleştirilip sunulmasıdır.

YALANCI seyircisini hayali bir yolculuğa çıkarıp, çöllerde, dağlarda, ormanlarda dolaştıran ve hep birlikte yapılan bir grup terapidir.

YALANCI Melih Ekener’in 42 yıllık tiyatro deneyimiyle insanlara sunduğu bir performanstır.

YALANCI’ yı seyrettikten sonra hayatınız aynı kalmayacak…

YALANCI rehberiniz olmak için sizi bekliyor…