24 federasyonun üye olduğu KASTOB çatısı altında, Kadın Bilim Kültür ve Sanat Komisyonu'nun girişimiyle düzenlenen yarışmanın sonuçları, Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen film galası ve ödül töreninde açıklandı.

Uluslararası düzeyde düzenlenen yarışmaya Kastamonu’dan Halime Çavuş Kadın Derneği, 'Duygu Seli' isimli kısa filmiyle katıldı. Bozkurt’ta yaşanan sel felaketi sırasında hayatını kaybeden Duygu Çelikel’in hayat hikayesini ve sel felaketinin yaşandığı günü konu alan film, 408 yarışmacı arasında 30. sırada yer aldı.

Duayen haber spikeri Gülgün Feyman’ın sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, Kastamonu Dernekler Federasyonu’nun başkan ve üyeleri, dernek temsilcileri, siyasetçiler, iş insanları ve sanatseverlerden oluşan 1300 kişilik bir katılımcı kitlesi hazır bulundu.

Halime Çavuş Kadın Derneği Başkanı Av. Şule Özbay, yaptığı açıklamada, ‘Derneğimizin değerli üyeleri Eylem Aydın, Günseli Müldür, Ebru Turhal, Asuman Özkan ve Şaduman İzmitlioğlu başta olmak üzere bütün dernek üyelerimizle çıkmış olduğumuz bu yolculukta uluslararası düzeyde düzenlenen bir yarışmada bir dernek olarak ilk ve tek katılımcı olmanın, Kastamonu kadınının sesi olmanın, Şapka ve Kıyafet İnkılabının yapıldığı ilimizi bu yönüyle de en güzel şekilde temsil etmenin, sel felaketi sırasında yitirdiğimiz kızımız Duygu Çelikel’in anısını yaşatmanın ve sarı yazmamızın film afişleri ile sahnede yer almasının haklı gururunu yaşadık. Bu yarışmanım derneğimiz ve memleketimiz açısından büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Aldığımız derece bizi gururlandırmakla birlikte asıl olarak Kastamonu kadınları adına Atatürk Kültür Merkezi’nde getirdiğimiz ses ve verdiğimiz mesaj manidardır. Bu başarı başta Bozkurt’lu kadınlarımız olmak üzere tüm Kastamonu kadınlarına armağan olsun. Bizi yüreklendirdiği için KASTOB Genel Başkan Yardımcısı sayın Asuman Kabaşabanoğlu‘na, Kastamonu Kadınları olarak tasarım şapkalarını taşımaktan onur duyduğumuz sayın Sevda Aksakoğlu’na, mükemmel ev sahipliği için KASDER-FED Başkanı sayın Fatma Kıranoğlu‘na, filmin hazırlık aşamasında bizlere yoğun destek veren Bozkurt Belediye Başkanımız sayın Muammer Yanık’a, değerli eşi Mehtap Yanık hanımefendiye ve Kastamonu İl Özel İdaresi’ne teşekkür ederiz” dedi.

Etkinlikte Kastamonu Dernekler Federasyonu başkanı Fatma Kıranoğlu Kastamonu'nun bu yarışmada "Duygu Seli" filmiyle yer almasından büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.