Sanatçının bu özel sergiyle sanatseverlerle ilk kez buluşturacağı eserler; özel renk skalası, farklı boyama ve bitiş teknikleri ile soyut içerik taşıyor. Sanatçı yaptığı soyut kompozisyonlarla, hayata olan bakış açısını aktararak, sanat severlerin farkındalık seviyesinde fayda sağlamayı amaçlıyor ve bu eşsiz kavuşum hem bütüne hem de bireye hizmet ediyor.

Eserlerinde ana tema olarak farkındalık paylaşımının altını çizen sanatçı, izleyicinin hayatındaki gelişmeye ‘Kavuşma Sergisi’ aracılığıyla ortak oluyor. Ünlü dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu ev sahipliğinde özel anlatımlı interaktif bir buluşmaya dönüşen sergi ile ilgili Haluk Tuğçu;

‘Herkes kendi gerçekliğini kendi seçimleriyle yaratır, buna sanatçı bile dahil olabilir. İzleyeci resimden ve sanatçıdan ne almak istediğini kendisi belirlemektedir” diyor.

12 özel eserle açılışı yapılacak “Kavuşma Sergisi” 21 Mayıs ve 21 Haziran arası Bahçeşehir Üniversitesi Kuzey Kampüs içinde yer alan Fırat Neziroğlu Art Space’de ziyaret edilebilir.