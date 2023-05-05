İSTANBUL- İnsanın doğa karşısındaki sorunlarını, zaman kavramını ve mitolojik konuları ele aldığı, Anday’ın lirik, düşünsel-felsefî şiirleri, Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları başlıklı dinletide simgesel-soyutlamacı bir dekorda müzik eşliğinde sunuluyor.

Atilla Birkiye’nin metnini hazırladığı, Serdar Yalçın’ın müzik direktörlüğünü üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin ise sahneye hazırladığı dinletilerde hikâyeleri Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirirken, Seda Subaşı (keman), Ceren Gürkan (keman), Verda Gül (viyola) ve Şemsa İdil Ural (viyolonsel) müzikle eşlik edecek.

HABER: MERVE ELÇİ