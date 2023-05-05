İSTANBUL- Türkiye’nin yetenekli müzisyenlerinin yalnızca 60 saniye içinde enstrümanlarını konuşturduğu performansların yer aldığı Red Bull 60 Seconds başladı. Red Bull 60 Seconds, sanatçılardan alışık olmadıkları lokal müzik aletleri kullanmalarını isteyerek gizli yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor ve onlara daha iyiye ulaşmaları için meydan okuyor.

Red Bull 60 Seconds’ın ilk konuğu, blues esintileri eşliğinde kendine has bir müzik anlayışıyla tanınan Evrencan Gündüz oldu. 60 saniyelik zamana karşı yarışan Gündüz, çaldığı tambur ile kendi tarzının dışında solo bir performans ortaya koydu. Evrencan Gündüz’ün performansı, Red Bull’un Instagram ve TikTok hesaplarından izlenebiliyor.

Önümüzdeki günlerde birçok yetenekli ismin katılımıyla Red Bull 60 Seconds’ın etkileyici performansları devam edecek. Bu eşsiz müzikal performanslar, Red Bull Türkiye’nin Instagram ve Tiktok hesaplarından takip edilebiliyor.

HABER: EMİR YÜCEL