Bölgede iki gün boyunca etkili olan yağış sonrasında Sakarya ve Düzce illeri arasından geçen Melen Nehri taştı.

Nehrin çevresindeki Kocaali'nin Kozluk, Bezirgan, Melen, Caferiye mahalleleri ile Akçakoca ilçesinin Esmahanım, Aydoğan ve Melen mahallelerindeki tarım arazileri sular altında kaldı, bölgedeki bazı evlerin alt katında da zarar oluştu.

Sular altında kalan bölge havadan görüntülendi.

Akyazı ilçesinde de Dokurcun, Madenler, Dedeler, Haydarlar, Salihiye, Beldibi, Ballıkaya, Taşburun, Gökçeler, Küçücek, Çakıroğlu ve Yörükyeri mahalleleri ile Samanpazarı ve Beyciler mevkilerinde etkili olan sağanak nedeniyle su taşkını ve heyelan yaşandı.

Belediye ekipleri tıkalı menfezlerin açılması, dere yataklarının temizlenmesi ve sel sularının tıkadığı köprü ağızlarının açılması için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Bilal Soykan, yaptığı açıklamada, sel, taşkın, toprak kayması ve heyelan oluşan yerlerde gerekli tespitleri yaparak, vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek adına çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

AA