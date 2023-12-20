Haber: Mert Osman Erman

Salı günü Instagram'da paylaşım yapan Schilling, geçen hafta doktorların kendisine kolon kanseri teşhisi koyduğunu söyledi.

Ekledi ki, bir tümörü çıkarmak için ameliyat olacağı için Noel'i hastanede geçirecekti.

Psikolog, 2016'dan beri MAFS kadrosunun bir parçası olmuştur; önce kendi ülkesi Avustralya'da ve daha sonra E4 kanalında yayınlanan İngiltere versiyonunda.

O, İngiltere şovunun diğer iki ilişki uzmanı Paul Brunson ve Charlene Douglas ile birlikte çalışıyor.

51 yaşındaki haberleri, Instagram'da kocası Gareth ve kızı Madison ile bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.

Zor bir yol var

Birkaç ay önce şiddetli mide krampı geliştirdiğini ve başlangıçta kabızlık olduğu söylendiğini, ardından bir tarama yapılana kadar kanseri fark etmediğini açıkladı.

Instagram'da yazdığı gibi: "Bu hafta ailemle birlikte Kuzey İrlanda'ya seyahat etmeyi planlamıştım, sevdiklerimle Noel geçirmek için."

"Bu yerine yarın sabah hastaneye gidip bağırsaktaki 5 cm'lik bir tümörü çıkarmak için ameliyat oluyorum, eğer uzun süre fark edilmeseydi beni öldürebilecek bir tümör."

Tarih ve ilişki koçu, kanserin kolayca ortadan kaldırılabildiğini ve "tam bir iyileşme bekleniyordu, ancak zor bir yol var" dedi.

Kendisine göre, tümöründen kurtulmak, Noel Günü'nü ailesiyle birlikte geçirmek yerine hastanede geçirmenin "en iyi hediye" olacağını belirtti. İnsanlara, "Eğer doğru hissetmeyen bir şeyi görmezden gelmeyin ve eğer aldığınız cevaplar doğru gelmiyorsa, devam edin, bu belki de hayatınızı kurtarabilir," dedi.

Kolon kanseri, bağırsak kanserinin bir türüdür ve Cancer Research UK'e göre, Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 42.000 yeni bağırsak kanseri vakası teşhis edilmektedir.