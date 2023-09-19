Lopez Obrador, Rus askerlerinin Meksika Bağımsızlık Günü yürüyüşünde yer almasının Ukrayna'nın tepkisini çekmesi üzerine basına açıklamalarda bulundu.

Askeri yürüyüşe Rus askerlerinin katılımına izin vermesini savunan Lopez Obrador, "Meksika ile ilişkileri olan tüm hükümetler davet edildi. Davet, Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Hatta 16 Eylül'de 2 ya da 3 ülkenin savunma bakanı ve çok sayıda ülkenin askeri temsilcileri de geldi." dedi.

Lopez Obrador, "İtiraz dikkatimi çekti çünkü Çin de yürüyüşte yer aldı ama herhangi bir itiraz yoktu. Tüm dertleri Rusya." ifadesini kullandı.

Meksika Bağımsızlık Günü'nde yapılan yürüyüş

Meksika Bağımsızlık Günü kapsamında hafta sonu yapılan yürüyüşe, Ekvator, Kolombiya, Nepal, Guatemala, Honduras, Güney Kore, Brezilya, Belize, Uruguay ve Sri Lanka'nın yanı sıra Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi'ndeki Preobrazhensky Alayı'ndan "Onur Kıtası" katılmıştı.

Ukrayna'nın Mexico Büyükelçisi Oksana Dramaretska, sosyal medya platformu X'ten, "Geçit töreni, bir Rus alayının katılımıyla lekelendi. Sayın Lopez Obrador, tarafsızlık politikanız ve (Rusya'nın) ülkeme yönelik saldırganlığını kınamanız ne kadar tutarlı?" paylaşımında bulunmuştu.

AA