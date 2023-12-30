Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda komandolar, Zap bölgesindeki bir mağarada 467 kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdi. Bu sayı, son dönemde tek seferde ele geçirilen en fazla silah sayısı oldu.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında, bir makineli tüfek, 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 314 el bombası, 2 makineli tüfek yedek namlusu, 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 139 tahta dipçik ve çeşitli yaşam malzemesi yer aldı.