Istanbul

Gül, İstanbul Valiliği'nde düzenlenen basın toplantısında kentte alınan yılbaşı tedbirlerini açıkladı.

Kentin yeni yıla huzurlu ve güvenli bir şekilde girebilmesi için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Gül, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023'te de terör, uyuşturucu, organize suçlar, kaçak göçle mücadele, trafik gibi asayiş konularında personelin ellerinden geleni yapmaya çalıştığını kaydetti.

Gül, 2024'te de kararlı bir şekilde suçla, suçlularla mücadelelerinin devam edeceklerini vurgulayarak, "Yılbaşına özgü olarak da İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter ve 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personelle, İl Jandarma Komutanlığımız 894 tim ve 5 bin 996 personelle, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 1 helikopter, 66 deniz ve kara aracı ve 231 personelle sahada görev yapacak." diye konuştu.

Sağlık başta olmak üzere birçok ihtiyacın tatil dönemlerinde ortaya çıktığına değinen Gül, İl Sağlık Müdürlüğünün 112 Acil ekipleriyle, kent genelinde 224 istasyonda 1157 sağlık personeliyle İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğini aktardı.

Gıda ve hijyen denetimleri yapılacak

Gül, Tarım İl Müdürlüğü'nün umuma açık eğlence mekanlarında ve buna benzer yerlerde denetimler yapacağını belirterek, "39 ilçenin tamamında denetimler olacak. Hijyen, gıda denetimi ve buna benzer konulara bakacak. Orada da 117 personelimiz kesintisiz görev yapmaya devam edecek." dedi.

Özellikle fahiş fiyat konusunda da zaman zaman sıkıntılar geldiğine işaret eden Gül, "Özel günlerde daha çok sıkıntı oluşuyor. Ticaret İl Müdürlüğümüzün koordinesinde, diğer kurumların da desteğiyle fahiş fiyatla ilgili de arkadaşlarımız tatil döneminde daha yüksek oranda denetimlerine devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Vali Gül, kentte yılbaşının huzurlu bir şekilde geçmesi için gayret edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle hemşehrilerimizden istirhamımız, gürültü başta olmak üzere trafiği aksatacak etkinliklerin yapılmaması. Yine çok az bile olsa küçük grupların zaman zaman yılbaşında taşkınlık yaptığını görebiliyoruz. Bunlara asla müsaade edilmeyeceğinin bilinmesini istiyoruz. Bu konularda kendileri de dikkat ederlerse emniyetimize, jandarmamıza, sahil güvenliğimize, kolluk kuvvetlerimize yardımcı olurlarsa memnun oluruz." dedi.

"Emniyetimiz, kolluk kuvvetlerimiz, bütün gücümüzle sahadayız"

Bir gazetecinin, kilise ve sinagoglara eylem hazırlığında olan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını hatırlatarak, bununla ilgili ekstra bir önlem alıp almadıklarını sorduğu Gül, terörle mücadelenin "yedi yirmi dört" kesintisiz devam ettiğini, bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Geçen hafta içerisinde operasyonlar yapıldığını hatırlatan Gül, "Bu rutin bir uygulamamız ama biz emniyetimiz, kolluk kuvvetlerimiz, bütün gücümüzle sahadayız. İstihbarat anlamında arkadaşlarımız bize destek veriyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ama dediğim gibi terörle mücadele yedi yirmi dört kesintisiz bir çalışma. Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef bir terörist kalmayana kadar bu mücadelenin devam edilmesi. Buna istatistik olarak bakmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ve Tarım İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca katıldı.