Mehmet Dudu, cumhuriyetin 100. Yılını "100.yılında milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşamasını diliyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.

Cumhuriyetimizin 100. yılında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan yapan tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz. Bir asır boyunca aydınlık yarınlara ulaşmak için verdiğimiz mücadele, gelecek nesillerede ilham kaynağı olmaya devam edicek. Yaşasın cumhuriyet!" diyerek kutladı.

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