Şerife Bacı Vakfı, Kastamonu Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye'nin çeşitli illerinden Sivil toplum gönüllüleri ile Şerife Bacı Eğitim Sağlık Kültür ve Sosyal Yardım Vakfı'nda vizyon ve misyonlarını birleştirdi.

Kastamonu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı ve Şerife Bacı Vakıf Başkanı Fatma Kıranoğlu, vakfın ilk toplantısında yaptığı açıklamada "Şehit Şerife Bacı başta olmak üzere vatan müdafaasında Şehit düşmüş tüm kadın şehitlerimizin adını doğdukları topraklarda, yurtiçi ve yurtdışında manevi varlıklarını korumak ve yaşatmak istiyoruz." dedi.

Amaçlarının aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışında bireysel ve toplumsal olarak hayatın her alanında, öksüz ve yetim çocukların, kimsesiz çocukların, parçalanmış aileye mensup çocukların, afetzede çocukların, bedensel ve zihinsel engelli çocukların, kadınlar ve ihtiyaç sahipleri için eğitim, sağlık ve sosyal haklar konuların da fırsat eşitliği sağlamak adına çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara destek olmak ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin, barınma ihtiyaçlarını karşılamak, gerekli yurt, misafirhane, konukevi, pansiyon, yaşlı bakım evi gibi müesseseleri inşa etmek, satın almak veya kiralamak, işletmek, işlettirmek için kurulduğunu aktardı.

Başkan Kıranoğlu" Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize hayırlı hizmetler edilmesini dilerlerken, tüm Vakıf gönüllülerine teşekkür ederim. Sevgi ve barışın tüm Dünya’da hâkim olması gerektiğine inanıyor, bu itibarla İsrail’in Filistin’e yaptığı savaşı şiddetle kınıyor, masum insanları katleden İsrail’i lanetliyoruz" dedi.