





Anadolu Yakası'nın güney kıyısı açıklarında bulunan Adalar ilçesi, doğal ve tarihi güzellikleriyle yerli ve yabancı birçok kişiyi ağırlıyor.

"Prens Adaları" olarak adlandırılan takımadanın içinde yer alan Büyükada, Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada'da yerleşim alanları bulunuyor. Tarihi çok eskilere dayanan, birçok ünlü isme de ev sahipliği yapan Adalar'a vapurlarla ulaşım sağlanıyor.

Dönem dönem şarkılara ve şiirlere de konu olan ilçe, İstanbul'un kalabalığından uzaklaşıp tarihi ve doğal güzellikler içinde vakit geçirmek isteyenlerin de uğrak noktası oluyor.

Barındırdığı 16 bin 690 kişiyle kentin an az nüfuslu ilçesi olarak kayda geçen Adalar'ın muhtarları da burada görev yapmanın gururunu yaşıyor.

İlçeye bağlı en büyük ada olan Büyükada'da Maden ve Nizam mahallelerinde 2 muhtar görev yaparken, Burgazada, Heybeliada ve Kınalıada'da birer muhtar bulunuyor.

İstanbul'un "en yaşlı muhtarı" yeniden aday olmayacak

Kentin "en yaşlı muhtarı" olan, Büyükada Nizam Mahallesi'nin 96 yaşındaki muhtarı Şerif Ali Coşkuner, AA muhabirine, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları gerekçesiyle 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yeniden aday olmayacağını söyledi.

Büyükada Maden Mahallesi Muhtarı Rafet Garip ise ilkokul ve ortaokulu Büyükada'da okuduğunu, 19 yıldır da muhtarlık yaptığını dile getirdi.

Mahallesinde nüfusa kayıtlı yaklaşık 9 bin kişinin bulunduğunu belirten Garip, muhtarlığın temel ögelerinin inandırıcılık ve güvenilirlik olduğunu, mahallelinin bu özelliklerden dolayı kendisinden yana tercihte bulunduğunu ifade etti.

"Başka yerlerdeki muhtarlığa benzemiyor"

Heybeliada Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yay, ailesinin 1940'lı yıllarda adaya taşındığını, ilkokul, ortaokul ve liseyi burada okuduğunu anlattı.

Ada kültürüyle yetiştiklerine ve 9 yıldır muhtarlık yaptığına dikkati çeken Yay, resmi kayıtlara göre adada 4 bin 400 kişinin yaşadığını aktardı.

Yay, muhtarlığın sadece evrak vermekten ibaret olmadığını ve ada sakinlerinin tüm sorunlarıyla ilgilendiğini ifade ederek, "Muhtarlık adeta halkla devlet arasında bir köprüdür. Halkla yan yanayız. Adalar'daki muhtarlık başka yerlerdeki muhtarlığa benzemiyor. Buralara ana kara mantığıyla bakılamaz. Mesela Kartal'da bir yangın çıktığında Pendik veya başka yerlerden hemen takviye gelir. Burada 2019, 2020 ve 2021'de üç büyük yangın çıktı ve adamızın arka tarafında beşer hektar ormanlık alan yandı. Bu tür yangınlar karşıda çıksaydı bu kadar büyümezdi." diye konuştu.

Heybeliada'da yaşamış ünlü isimlerden de bahseden Yay, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Heybeliada Sanatoryum Hastanesi'nde bir süre tedavi gördüğünü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Heybeliada Deniz Harp Okulu ziyaretlerinde, İnönü'yü şu an müze olan evinde ara ara ziyaret ettiğini aktardı.

Yay, Türk edebiyatının önemli isimlerinden, 1944'te vefat eden Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın cenazesinin adaya defnedildiği, 1932'de adadaki evinde yaşamını yitiren gazeteci, yazar, besteci Ahmet Rasim'in kabrinin de aynı mezarlıkta olduğu bilgisini paylaştı.

Türk edebiyatına unutulmaz eserler kazandıran Yahya Kemal Beyatlı'nın da Heybeliada'da bir süre yaşadığını, yazar Aziz Nesin'in 1915'te burada doğduğunu anlatan Yay, Nazım Hikmet'in adada okuduğunu, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un ara ara Heybeliada'da yaşadığını, Türk kağıt sanayisinin kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı'nın da 1899 Heybeliada doğumlu olduğunu bildirdi.

"Mahallemiz ada olduğu için sorunlarla tek başımıza mücadele ediyoruz"

Burgazada Mahallesi Muhtarı Mustafa Biçer, ilkokulu Burgazada'da, ortaokulu ise Heybeliada'da okuduğunu söyledi.

Hayatı boyunca Burgazada'da yaşadığını belirten Biçer, şöyle devam etti:

"2009'da karşımda 2 adayla yarıştığım seçimlerde 360 oy alarak muhtarlık koltuğuna oturdum. 2014 ve 2019'daki seçimlerde ise yaklaşık 900 oyla muhtar seçildim. Halkla diyaloğum çok iyi. Ada için çalışıyorum. Muhtarlık gönüllülük isteyen bir çalışma. 14 yıldır muhtarlık yaptığım adada bütün sorunlara değinmeye çalışıyorum. 2009'da mezarlığımız vardı ama dolmuştu. Hayatını kaybedenlerin yakınları 'Muhtarım, ne yapacağız?' diye soruyordu. O zaman çalıştık, dönemin büyükşehir belediyesi de bize çok yardımcı oldu ve ikinci mezarlığımızı kazandık. Hatta 112 Acil Servis'imiz yoktu, onun için de çalıştık. Sait Faik Abasıyanık Müzesi kapalıydı. Tamiratı için gerekli yerlerle yazıştım.

Ada sakinlerimizin sorunlarıyla ilgilenmeye çalıştım. Ada sakinleri, 'Muhtarım, sakın bırakma, seni tekrar görmek istiyoruz.' dediler. Benim de amacım bu güzel görevi tekrar ettirmek. Muhtarlık, severek yaptığım bir müessese. Mahallemiz ada olduğu için sorunlarla tek başımıza mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu özveri meselesidir. Muhtarlıkla ilgili çalışmalarıma devam edeceğim."

"Burada devletin halkla ilişkisini koordine etmeye çalışıyoruz"

Kınalıada Mahallesi Muhtarı Erdal Aydın ise ilkokulu Kınalıada'da, ortaokul ve liseyi ise Heybeliada'da tamamladığını ifade etti.

Aydın, 2014'te 4 adayın yarıştığı seçimleri 80 oy farkla aldığını, 2019'daki yerel seçimleri de yaklaşık 750 oy farkla kazandığını kaydetti.

Kınalıada'nın resmi nüfusunun 2 bin civarında olduğunu, buradaki yaşamı kasaba hayatına benzettiğini dile getiren Aydın, "Zaten insanlar birbirini tanıyor, kime oy vereceğini üç aşağı beş yukarı biliyor. İki dönemdir muhtarlık hizmeti verdiğim için insanlar beni sandıkta göreve layık görecek ya da görmeyecek. Burası ufak bir yer. Polis, itfaiye, sağlık, zabıta birimlerimiz, okulumuz var. Burada devletin halkla ilişkisini koordine etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.