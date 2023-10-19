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Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar sürüyor.
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Bu kapsamda, merkez Antakya ilçesi Atatürk ve Cebrail mahallelerindeki ağır hasarlı 2 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.
Binaların kontrollü yıkımı, iş makineleriyle gerçekleştirildi.
Yıkım sonrası çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.Kaynak: AA