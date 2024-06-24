Hastaneden yapılan açıklamaya göre, sünnet, tüm dünyada en çok yapılan cerrahi girişimlerin başında geliyor. Dünyada erkek nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si sünnetliyken, Türkiye'de bu oran yüzde 100'e yaklaşıyor.

Sünnet sonrası dinlenme ve iyileşme açısından yaz tatilinin çok uygun bir dönem olduğunu belirten Prof. Dr. Somuncu, sünnetin rahat bir ortamda, genel anestezi ve ameliyathanede yapılması gerektiğini vurguladı.

Somuncu, yanlış teknik uygulandığında kişinin bütün hayatı boyunca sıkıntı çekebileceğini ve ileride ciddi sorunlar yaşayabileceğinin altını çizdi.

Sünnetin tıbben gerekli olduğu durumları anlatan Somuncu, bu durumları sünnet derisinin idrar çıkış deliğini kapatacak kadar yapışık oluşu, üç yaşından sonra sünnet derisinin hala penis ucuna yapışık olması, sünnet derisinin geriye çekilmesine bağlı penis ucu dolaşım bozukluğu (parafimozis), tekrarlayan penis ucu ve sünnet derisi iltihabı atakları (balanopostit) olarak özetledi.

Somuncu, "Sünnetli erkeklerin, cinsel yolla bulaşan sifilis, gonore, genital Herpes ve HIV/AIDS gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha az olduğu ve toplumda bu hastalıkların yayılımının sünnetle azaltılabileceği gösterilmiştir. Yine de sünnetli kişide cinsel yolla bulaşan hastalık olamayacağı sanılmamalıdır. Sünnetli erkekte penis ucunu örten ve mikroplara kapalı bir üreme ortamı oluşturan sünnet derisinin olmaması enfeksiyonu güçleştirir. Sünnetli erkeklerin cinsel temasta bulundukları kadınlarda rahim ağzı kanseri riski de azalır." ifadelerini kullandı.