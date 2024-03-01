Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğe göre, daha önce yöneticilik görevinde bulunanlardan öğretmen olarak görev yapanlar, yeniden ve ilk defa görevlendirmelerden sonra yapılacak duyuru üzerine yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecek. Başvurular, "en az bir yıl yönetici olarak görev yapmış olma" şartıyla, daha önce görev yaptığı yöneticilik ya da daha alt yöneticilik görevleri için yapılabilecek.

Başvuruda bulunanların görevlendirilmeleri, yönetmeliğin yeniden yönetici olarak görevlendirme hükümlerine göre gerçekleştirilecek.

İller arası isteğe bağlı olarak yöneticilik görevinden ayrılan yöneticiler, "yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi" kapsamında başvuruda bulunabilecek.

- Müdür atamalarında "branş önceliği"

Anaokulu, ilkokul ve imam hatip ortaokullarına müdür görevlendirmelerinde okul öncesi, sınıf öğretmenliği ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine öncelik hakkı verilecek. Buna göre, anaokullarında okul öncesi öğretmenlerine, ilkokullarda sınıf öğretmenlerine, imam hatip ortaokullarında ise din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerine müdürlük görevlendirmelerinde öncelik tanınacak.

Yönetmelikle, imam hatip liselerine din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinden, imam hatip ortaokullarına da imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri arasından müdür olarak görevlendirme yapılabilmesi sağlandı.

İlk defa görevlendirme kapsamında bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapmış öğretmenlerden, bilim ve sanat merkezlerine müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara ve atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenlerinden mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, görevlendirmeye esas puana beş puan daha verilmesi sağlandı.

Yönetici olarak yeniden görevlendirilecek müdür adaylarına, konaklama ve seyahat hizmetleri, muhasebe ve finansman, yiyecek içecek hizmetleri, halkla ilişkiler ve organizasyon ile gıda teknolojisi alan öğretmenlerinden öğretmenevi ve akşam sanat okullarına müdür olarak görevlendirme isteğinde bulunanlara, birinci fıkraya göre belirlenen görevlendirmeye esas puana beş puan daha verilecek.

Meslek ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az ikisi atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmenleri arasından görevlendirilecek.

Müdür yardımcısı görevlendirilmelerinde kadın önceliği ve alan önceliği ayrı ayrı değerlendirilecek, aynı eğitim kurumunda her iki önceliğin olması durumunda, öncelikli aday puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Özel eğitim öğretmenleri, özel eğitim normu bulunan eğitim kurumlarına yönetici olarak görevlendirilecek.

Yöneticilik görevlerinin herhangi bir nedenle sona ermesine bağlı olarak öğretmenliğe atananlardan yönetici olarak görevlendirilmek isteyenlerin, ilk defa görevlendirme ya da yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında başvuru yapabilmeleri sağlandı.

Yöneticilik görevinden ayrılanların öğretmen olarak atanmalarına ilişkin hüküm de değiştirildi. Buna göre, dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar, alanlarında boş norm kadro olması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde, ilçede boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna atanacak.

Dört yıllık görev süresini tamamladıktan sonra ayrılanlar, yöneticilik görevinde bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunmaması halinde ise istekleri de dikkate alınarak il içerisinde alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanacak.

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarına yapılan dört yıllık görevlendirmesi sona eren yöneticilerin ise yeniden yönetici olarak görevlendirilme veya yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi kapsamında görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilmeleri sağlandı.

Yönetici görevlendirme başvuru sıralaması ise "yeniden görevlendirme", "ilk defa görevlendirme" ve "yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesi" şeklinde sıralandı.