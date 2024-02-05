Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Strateji Geliştirme Başkanlığınca hazırlanan 567 sayfalık rapor, Kahramanmaraş merkezli, depremlerden etkilenen 11 ilin gerçekleştirdiği faaliyetler, Bakanlık merkez teşkilatının yürüttüğü çalışmalar ve diğer illerin deprem bölgesi için yaptığı çalışmalar olmak üzere 3 ana bölümden oluşuyor.

Rapor, depremlerin ardından bölgede arama kurtarma, bakım ve onarım, okulların eğitim öğretime hazırlanması, psikososyal destek, üretim, taşımalı eğitim, MEB AKUB ekiplerinin çalışmaları gibi birçok alanda yürütülen faaliyetleri içeriyor.

Bakanlığın, depremin hemen ardından eğitim ortamlarının fiziki kapasitesinin geliştirilmesinden eğitimin faaliyetlerinin kalitesinin artırılması ve depremzedelerin hayata tekrar tutunmalarını sağlayacak süreçlerin yürütüldüğü belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, eğitim yapıları analiz edildi, ağır hasarlı binalar yıkılarak yeniden inşa edilmeye başlandı ve orta derecede hasarlı binalar güçlendirildi. Kademeli olarak eğitim öğretime başlama kararının alınmasıyla eğitim öğretime açılabilir durumda olan okulların belirlenmesi için tespit çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 45 bin dersliğin onarım çalışmaları tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunuldu. 3 bin 100 yeni derslik de tamamlanarak yeni eğitim öğretim döneminde hizmete açıldı. Yeni atanan veya görev yeri değişikliği nedeniyle yeni görev yerlerinde çalışmaya başlayacak öğretmenlerin barınma sorunlarının çözülmesi ve eğitim öğretim hizmetlerinde aksama yaşanmaması amacıyla öğretmenevi ve akşam sanat okullarında konaklama hizmeti sağlandı."

26 milyon 885 bin 685 ücretsiz ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtıldı

Rapora göre, öğretmenlerin deprem bölgesi dışındaki illere tayin istekleri yerine getirildi, deprem bölgesi dışındaki illerde görev yapan öğretmenlerden gönüllü olanlar deprem bölgesine görevlendirildi, farklı zamanlarda yapılan atamalarla öğretmenlerin sağlık özrü ve aile birliğine dayanan yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Ayrıca bölgede görev yapan ve yeni atanan öğretmenlerle yapılan birebir görüşmeler sonucunda ihtiyaç duyulan konteyner sayıları ilçe bazlı tespit edildi, konteyner ihtiyaç planlaması öğretmenlerin aileleriyle konaklamasını sağlayacak şekilde yapıldı.

AFAD tarafından yapılan 11 bin 76 konteyner illere sevk edildi, öğrencilerin istedikleri illere nakilleri gerçekleştirildi, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için ayrılan 70 bin burs kontenjanın 30 bini depremzede öğrenciler için kullanılmak üzere 100 bine çıkarıldı.

İller arası nakli yapılanlarla afet bölgesinde eğitime devam edecek öğrencilere 26 milyon 885 bin 685 ücretsiz ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtıldığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Öğrenme kayıplarının telafisi için destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları açıldı, örgün öğretim dışında kalan vatandaşlar için giyim, el sanatları, nakış, sanat tasarım, görsel sanatlar, dekoratif sanatlar, moda tasarım, yiyecek içecek gibi alanlarda halk eğitimi kursları açıldı. Yaklaşık 5 bin kişilik Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri, enkazda arama kurtarma çalışmalarına katıldı, AKUB ekipleri, bölge dışından gelen ekiplerin çalışmalarının koordine edilmesi ve çadır kurulumu, yiyecek içecek dağıtımı gibi görevler de yaptı.

Öğretmenevi ve akşam sanat okullarında 754 bin 180 depremzedeye konaklama ve yemek hizmeti verildi. 370 binin üzerinde öğrenci, taşımalı eğitimden ve yemek hizmetinden yararlandı. Öğrencilere toplam 80 bin kırtasiye seti yardımı yapıldı. LGS ve YKS'ye girecek öğrencilere yönelik 83 bine yakın tablet dağıtıldı. Sınıflara 15 bin etkileşimli tahta kuruldu. TRT EBA kanallarından yayınlanan derslerin takibi için 30 bini aşkın televizyon dağıtıldı."

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere destek olmak için 82 özel eğitim destek çadırı ve konteyner sınıfı oluşturuldu, 416 psikolojik destek, oyun ve etkinlik çadırı kuruldu, bu çadırlarda 4 bin 574 rehber öğretmen ve psikolojik danışman görev aldı, 1 milyon 59 bin 854 öğrenci, 513 bin 650 veli, 954 bin 414 öğretmenle görüşüldü.

"Maziden atiye uzattığımız köprüler"

Raporda, görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ortamlarda sürdürülebilmesi, öğrenci, öğretmen ve velilerin her türlü ihtiyacının giderilmesi için seferberlik anlayışı içerisinde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Felakete bağlı olarak duraksayan eğitimin yeniden tesis edilmesinde, Bakanlık olarak maziden atiye uzattığımız köprülerle eğitim ortamlarına ve faaliyetlerine anlam katacak kimlikler de kazandırılmıştır. Eğitim ortamlarının yeniden inşası ve eğitim öğretim faaliyetlerine erişimin artırılması amacıyla deprem felaketinin ardından Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerince yürütülen çalışmalara yönelik değerlendirmelerin yer aldığı Milli Eğitim Bakanlığı Deprem Bölgesi İlleri Raporu hazırlanmış olup kurumlarımızın kapasitesi ve ülkemizin gücünün takdimiyle kamuoyunun istifadesine sunulmuştur."