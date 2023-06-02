BURSA AA- German Sparkassenstiftung'dan yapılan açıklamaya göre, Mudanya Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan laboratuvar, araştırma ve eğitim amaçlı ağ ve internet erişimiyle donatıldı.

Laboratuvarda, potansiyel ve mevcut girişimcilere göre hazırlanan ücretsiz 8 farklı e-öğrenme eğitim modülüne erişim imkanı bulunuyor.

Platform sayesinde kullanıcılar kendi zaman planlamalarına göre konu anlatımlı videolar, alıştırmalar ve ek kaynaklardan oluşan eğitim bölümlerine günün istedikleri saatlerinde erişebiliyor.

German Sparkassenstiftung Türkiye Temsilcisi Hande Demirtola Meydan ile Mudanya Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Dursun, laboratuvarın açıldığı Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Emre Tor, laboratuvarı inceleyen heyete bilgi verdi.

Merkezdeki kursiyerlerle sohbet eden Hande Demirtola Meydan ise bilgiye erişimin kolaylaştırılması amacıyla kurulan laboratuvarın aktif kullanılması için çevrim içi bilgi içerikleri üretildiğini bildirdi.

Proje kapsamında, bilgi bilişimi teknolojileri laboratuvarları ile bilgiye erişim imkanının çoğalmasının hedeflendiği, verilen eğitimler ve kurulan laboratuvarlar ile bölge halkının yaşam boyu öğrenmesi desteklenerek teknolojinin ve kaynakların etkin bir şekilde kullanımının artmasının sağlanacağı kaydedildi.