Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin staj yaptığı ya da mesleki beceri kazandığı 94 bin 301 işletmeye yönelik denetimlerde, iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmayan 8 bin 406 iş yerinin sözleşmesini feshetti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 2 Şubat 2024'te yayımlanan "Mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği" konulu genelge kapsamında, mesleki eğitimdeki öğrencilerin beceri eğitimleri aldığı işletmelere yönelik denetimlerin artırılması ve eğitimlerin yoğunlaştırılmasına ilişkin yeni kararlar yürürlüğe girmişti.

Aynı mevzuat hükümleri gereği, mesleki eğitimde "iş sağlığı ve güvenliği" açısından şartları uygun olmayanlarla sözleşmelerin feshedilmesi, bu iş yerlerine öğrenci gönderilmemesi, denetimlere meslek birlikleri ile eğitim müfettişlerinin de katılması istenmişti.

Genelgenin üzerinden geçen 2,5 ayın ilk verileri belli oldu

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, genelgenin yürürlüğe girmesinin üzerinden geçen 2,5 ayda, öğrencilerin beceri eğitimi aldığı işletmelere yönelik denetimler ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitimler hız kazandı.

MEB, bu kapsamda işletmelerde öğrencilerin staj yaptığı ve mesleki eğitim aldığı atölye ve laboratuvarların, iş sağlığı ve güvenliği bakımından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılıp yapılmadığını yakın markaja aldı.

Bakanlığın 81 valiliğe gönderdiği genelge hükümleri doğrultusunda, şubatta il istihdam ve mesleki eğitim kurulları acil gündemle valilik bünyesinde toplandı.

Toplantılar neticesinde MEB ile paylaşılan raporlara göre, 94 bin 301 işletmeye yönelik meslek birlikleriyle denetimler yürütüldü. Çalışma sonucunda bugüne kadar bu işletmelerden iş sağlığı ve güvenliği şartlarına uygun olmayan 8 bin 406'sının sözleşmesi feshedildi.

Sözleşmesi feshedilen iş yerlerindeki öğrenciler, eğitimlerini yeni işletmelerde sürdürecek

Bu işletmelere, gerekli koşullar sağlanana kadar staj ya da beceri eğitimleri için öğrenci gönderilmeyecek. Sözleşmesi feshedilen iş yerlerindeki öğrenciler, yeni işletmelerde eğitimlerine devam edecek.

Bunun yanında, 425 bin 821 öğrenci ile 38 bin 697 personel, öğretmen ve yöneticiye iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin eğitim verildi.

Bakanlığın ilgili mevzuat ve genelge hükümleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarla, denetim yapılan iş yeri sayısı ile konuya ilişkin eğitim alanların sayısı her gün artıyor.