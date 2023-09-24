Haber: Damla Oya Erman

Mabel Childress adlı kadın, California'da geçirdiği sıcak kahve kazası sonrasında McDonald's'a dava açtı. Hackett Law Firm'ın avukatı Dylan Hackett tarafından temsil edilen Childress, iddialara göre kahve fincanının kapağı yeterince sıkı tutulmadığı için yaşadığı kazanın ardından McDonald's'a dava açıyor.

Hackett, 14 Eylül'de beş dilekçe sunarak davanın yollarını açtı ve ardından 15 Eylül'de McDonald’s Restaurants of California Inc. ve 10 isimsiz çalışana mahkeme tarafından tebligat gönderildi.

Şikayete göre, bu kahve dökülmesi olayı "13 Haziran veya civarında" meydana geldi ve kadın, Fillmore Street McDonald’s drive-thru'sunda kahvesini almaya çalıştığı sırada yaşandı. Ancak kahve fincanının kapağı düzgün bir şekilde sıkılmadı ve sıcak içecek, kadının kucağına yayılarak "ağır yanıklar" yaşamasına neden oldu.

Childress, yaşadığı acı ve yanıklar nedeniyle hala tedavi görüyor ve bu olayın sonucu olarak kalıcı izlerle baş başa kaldı.

Dava, çalışan ihmali odaklı olmasına rağmen, Childress'in gelecekteki müşterilere daha iyi hizmet sunulmasını ve benzer kazaların önlenebilmesini umduğunu dile getiriyor. Hackett, müvekkilinin midesi, kasığı ve bacağında yanıklar olduğunu ve bu yaraların hala tedavi gördüğünü söyledi.

Childress, hastane ve tıbbi masraflar ile genel zararlar için maddi tazminat talep ediyor. McDonald’s Restaurants of California Inc. ve isimsiz çalışanlar, mahkemeye yanıt vermek için 30 takvim günü süresine sahipler.

1994 yılında, New Mexico'daki Stella Liebeck adlı kadın, McDonald's'tan sipariş ettiği kahve fincanının içeriğinin yanık yaralanmalara neden olması üzerine ülke çapında büyük yankı uyandıran bir dava açtı. Bu dava sonucunda Liebeck'e 2.7 milyon dolar cezai tazminat ve 200.000 dolar tazminat verildi. Ancak bu tazminat daha sonra azaltıldı. Liebeck'in davası, McDonald’s'ın kahve yapımında kullanılan su ısıtıcılarının sıcaklığını düşürmeye yönelik bir çağrıda bulunuyordu.

Childress'in dava açtığı bu olay ise daha çok çalışan ihmali üzerinde yoğunlaşırken, geçmişteki sıcak kahve davaları da benzer konuları gündeme getirmişti. Bu olaylar, sıcak içeceklerin düzgün bir şekilde sunulması ve müşteri şikayetlerinin ciddiye alınmasının önemini bir kez daha hatırlatıyor.