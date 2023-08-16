Haber: Mert Osman Erman

Sadece iki kişi - 74 yaşındaki Robert Dyckman ve 79 yaşındaki Buddy Jantoc - isimlendirildi.

Üç diğer kişi tanımlandı ancak aileleri bilgilendirilene kadar isimleri açıklanmayacak.

Tarihi Lahaina kasabasını saatler içinde yok eden felaket yangını, kurbanların yavaş ve zorlu bir arama sürecini takiben geldi.

Bay Jantoc'un cesedi, Lahaina'daki yaşlı bakım tesisindeki evinde bulundu, New York Times bildirdi.

Akrabaları, onun ailesi tarafından "Bay Aloha" olarak bilindiğini ve Carlos Santana ve George Benson ile birlikte bas gitarist olarak çaldığı günlerin hikayelerini anlattığını gazeteye söyledi.

Gelininin dediğine göre, "Umarım uyuyordu. Allah'a dua ediyorum ki acı çekmedi."

Cesetleri tespit edebilen 20 koklayıcı köpek, şimdi kıvrılmış metal ve diğer enkazla dolu 5 mil karelik (13 km kare) bir alanda takım çalışmalarına öncülük etti.

Salı akşamına kadar felaket alanının yüzde 27'si arandı, Vali Josh Green televizyonda yaptığı bir konuşmada dedi. Ölü sayısının önemli ölçüde artabileceğini ve önümüzdeki 10 gün içinde hatta iki katına çıkabileceğini söyledi.

Yetkililer daha sonra ölülerin tespitini tamamlamak zorundadır, bu süreç kurbanların yanıklarının ciddiyeti tarafından karmaşıklaştırılmış ve DNA örnekleri ve adli tıp uzmanları gerektirir.

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden Pazartesi günü Hawaii'ye seyahat edecek, Beyaz Saray bir açıklamada söyledi.

Bir muhabir tarafından geçen hafta sonu Hawaii'deki artan ölü sayısı hakkında sorulduğunda, Biden "Yorum yok" yanıtını verdi. Başkanın Maui'yi ziyaret etmekte görünüşte gecikmesi ve bu açıklama, birçok yerelin öfkesine neden oldu, BBC'ye, bu durumu yüzlerine bir tokat olarak gördüklerini söylediler.

"Hey Sayın Başkan, Hawaii hakkında ne dersiniz?" dedi Chaymen Enomoto. "'Yorum yok'? Bu büyük bir 'sana geçmiş olsun' demektir."

Biden Salı günü yaptığı açıklamada, henüz ziyaret etmemesinin nedeninin, bunun insanı yardım tepkisinden kaynaklanacak kaynakları ve dikkati saptıracağı endişeleri olduğunu söyledi. Jill Biden da onunla birlikte Hawaii'ye gelecek, dedi.

"Yolu tıkamak istemiyorum. Çok fazla felaket bölgesine gittim," dedi. "Devam eden kurtarma çabalarını bozmak istemiyorum." Tahminen yıkımın tam ölçeğinin anlaşılması uzun zaman alacaktır. Maui Acil Durum Yönetimi Ajansı, yeniden inşa etmenin 5.52 milyar dolar (£4.3 milyar) maliyetini tahmin etti.

"Yetkililerimiz, siteden geri dönmek istemeyen bile var, işte bu kadar yıkıcı [bir durum]," dedi Maui sakini Koa Kekahuna.

Birçok kişi, kurtarma çabalarının ölçeği ve hızı nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını BBC'ye söyledi.

Les Munn adlı bir sakin, bugüne kadar Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'ndan (Fema) 500 dolar (£392) aldığını söyledi - ada genelindeki otellerin çoğunda bir gece kalmaktan daha az bir ücret.

Şu anda hala bir sığınakta yaşıyor.

Bir zamanlar Hawaii'nin kraliyet başkenti olan Lahaina'da, insanlar diğer Maui yerlileri tarafından koordine edilen yardım malzemelerine bel bağlıyor. Buz, su, giysi ve diğer malzemeler, temel olarak yerel gruplar tarafından dağıtılıyor. Çarşamba günü, Lahaina'ya giden ana yol olan Honoapiilani Karayolu, son Salı gününden bu yana ilk kez yerel olmayanlara açılacak. Gün boyunca yol herkese açık olacak, geç geceleri ise sınırlı olarak Batı Maui sakinleri, çalışanları ve ilk müdahale ekipleri için geçerli olacak. Yine de yetkililer, insanların bu adanın bu bölgesine sadece yaşamak, çalışmak veya gönüllü olmak için gerektiğinde gitmelerini istedi.