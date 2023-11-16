Haber: Mert Osman Erman

"10 inanılmaz yıl boyunca bize kahkaha ve yaratıcılık dolu anılar yaşattığın için teşekkür ederim," yazdı.

Rachel'ı oynayan Aniston, diziden Perry ile bir video paylaşarak, "Onu derinden sevdik. Gerçekten DNA'mızın bir parçasıydı," diye yazdı.

Phoebe'yi canlandıran Kudrow, NBC'de 1994-2004 yılları arasında yayınlanan dizide şunları yazdı: "Bana söylediğin bir şeye o kadar çok güldürdüğün için teşekkür ederim ki, kaslarım ağrıdı ve her gün yüzümden gözyaşları döküldü."

54 yaşındaki Perry, Ekim ayının sonlarında Los Angeles'taki evinde bilincini kaybetmiş halde bulundu. Aniston, Çarşamba günü şunları yazdı: "Matty'ye hoşça kal demek, daha önce hiç yaşamadığım deli bir duygu dalgalanmasıydı. Bizi güldürdü. Ve çok güldürdü. Son birkaç haftadır birbirimize yazdığımız mesajları gözden geçiriyorum. Gülerken ağlamak, sonra tekrar gülmek."

'Noble Heart'

Schwimmer'ın mesajında şunlar yazılı: "Kusursuz mizahi zamanlaman ve sunumunuzu asla unutmayacağım. Düz bir diyalog satırını alabilir ve onu kendi isteğine bükerek, tamamen orijinal ve beklenmedik bir şekilde komik bir şeye dönüştürebilirdin. Ve senin bir yüreğin vardı. O yüreği cömertçe paylaştın ve bize, altı yabancıdan bir aile yaratabilirdik."

Ve Kudrow, kendisi ve Perry'nin bir fotoğrafını paylaşarak, "Bir kişinin sahip olabileceği en iyi 10 yıl için teşekkür ederim," diye yazdı. Schwimmer, Aniston ve Kudrow'un yorumları, bir gün önce Courtney Cox ve Matt LeBlanc'ın da Perry'ye saygılarını sunmasının ardından geldi.

Onun ekran eşi Monica'yı oynayan Cox, birlikte çalıştıkları her an için "çok minnettar" olduğunu söyledi.

Joey olarak başrolde yer alan LeBlanc, Perry ile sette geçirdiği fotoğrafları paylaşarak Instagram'da şunları yazdı: "Birlikte geçirdiğimiz zamanlar, dürüst olmak gerekirse, hayatımın en sevdiğim anıları arasında."

Friends dizisinin oyuncu kadrosu, daha önce bir açıklama yaparak meslektaşlarının kaybından "tam anlamıyla yıkıldıklarını" belirtti. Perry'nin cenazesi bu ayın başında gerçekleşti ve oyuncu arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştiği bildirildi. Yetkililer, ölüm nedenini araştırmaya devam ediyor.

Otopsi sonucu kesin bir sonuç vermezken, yetkililer toksikoloji testlerinin sonuçlarını bekliyor. Ölümünden sonra, onun adını taşıyan yeni bir vakıf kuruldu ve alkol ve uyuşturucu ile mücadelesine devam etmek amacıyla "bağımlılık hastalığı ile mücadele eden diğerleri için yardım etme" taahhüdünü sürdürmeyi amaçlıyor.