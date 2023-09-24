Haber: Damla Oya Erman

Uluslararası bir matematikçi ekibi şimdi, bu karmaşık problem için 12 bin yeni çözüm bulduklarını iddia ediyorlar. Bu, daha önce bilinen yüzlerce senaryoya büyük bir katkı sağlıyor. Ancak bu yeni çözümlerin hala gerçek dünyada nasıl bir kararlılık göstereceği bilinmiyor.

Üç cisim problemi, fizikçilere ve matematikçilere yıllardır zorlu anlar yaşatıyor. İki cisim arasındaki yerçekimi etkileşimini hesaplamak genellikle basit matematik denklemleri ile yapılabilirken, üç cisim arasındaki etkileşimler oldukça karmaşık hale geliyor. Her bir cisim, yerçekimi etkisiyle diğerlerini etkilerken, üç cismin kararlı bir yörünge üzerinde nasıl hareket edebileceğini hesaplamak oldukça karmaşık bir süreçtir.

İvan Hristov liderliğindeki bir matematikçi ekibi, bu karmaşık problemi ele alarak 12 bin yeni çözüm bulduklarını ileri sürüyor. Bu, 300 yıl önce Isaac Newton'un temel hareket yasalarını yazmasından bu yana devam eden çözüm arayışına önemli bir katkı sağlıyor. Ancak, bu yeni çözümlerin ne kadar kararlı olduğu henüz bilinmiyor.

Bu yeni çözümler, karmaşık ve çeşitli yörüngeleri içeriyor. Üç cisim, yerçekimi etkisiyle birbirlerine çekilerek birbirlerine yaklaşıyor, sonra birbirlerinden uzaklaşıyor ve bu döngüyü tekrarlıyorlar. Ancak bu yörüngelerin gerçek bir yıldız sisteminde ne kadar istikrarlı olacağı belirsiz.

Üç cisim probleminin önemi, evrende bu tür sistemlerin yaygın olmasıdır. Yıldız sistemlerinin yanı sıra birçok gezegenin de yer aldığı bu tür üç cisim sistemleri, astronomlar için büyük önem taşıyor. Ancak bu yeni çözümlerin gerçek dünyadaki kararlılık durumu hala belirsizliğini koruyor.

Çalışmanın lideri Hristov, "İstikrarlı veya istikrarsız olsunlar, bu çözümler büyük teorik ilgi çekmektedir" diyor. Ancak bazı astronomlar, bu çözümlerin gerçek dünyada istikrarlı olmayabileceğini düşünüyorlar.