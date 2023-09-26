Trt sanatçısı Merve Kayacan, yapımcılığınıda kendisinin üstlendiği yeni single çalışması ‘Masal’ı Kuvars Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu. Sözü ve müziği Saki Çimen’e ait olan bestenin aranjör koltuğunda Ozan Sarıboğa var. İstanbul Strings’in de eşlik ettiği şarkının klibini ise yönetmen İrem Haykır, görüntü yönetmenliğini ise Murat Tuncel gerçekleştirdi. Büyük beğeni toplayan ‘Masal’ yayınlandığı günden itibaren tüm dijital platformlarda üst sıralarda listeye girerek zirveye doğru tırmanıyor.