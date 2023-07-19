Masaj Kursları ve Amacı

Tüm Türkiye’de aktif olarak verilen masaj kursları ilgili sektördeki iş yerlerinde çalışmak için zorunlu tutulmaktadır. Masöz ve masörlere verilen kurslar Milli Eğitim Bakanlığı onaylıdır. Masaj eğitimi ile masör ve masözün; masaj uygulamalarını doğru ve etik şekilde yapması planlanmaktadır.

Kursun amacı, hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, masaj uygulamasına ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli masör ya da masöz yetiştirmeyi hedefler. Masör & masöz kurs programı sonucunda kazandıkları yeterlikler ile; güzellik salonları ve merkezlerinde, masaj salonları ve merkezlerinde, kaplıca ve banyo tesislerinde, spa, thalosso terapi ve bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, spor merkezleri ve spor salonlarında çalışabilirler.

Kurs Süreci ve Gerekli Evraklar

Kurs eğitim süresi genellikle 608 saat olarak planlanmıştır. Kursa katılmak için genellikle öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenci Belgesi, Diploma vb.) ve nüfus cüzdanı fotokopisi (Kimlik Kartı, Pasaport vb.) gerekmektedir.

Eğitim Programı ve Ders Konuları

Eğitim programı, eğitim uzmanları tarafından tasarlanıp, sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerileri doğrultusunda şekillendirilmiştir. Dünya genelindeki başarılı örneklere yer verilerek mümkün olduğunca geleceğe yönelik ve yurt dışı geçerliliği olan bir eğitim programı ortaya çıkartılmıştır.

Ders konuları genellikle vücut organlarını analiz etmek, fizyoloji sistemlerini analiz etmek, kişisel hazırlık ve hijyen yapmak, salon hazırlığı ve hijyeni yapmak, müşteriyi karşılamak ve uğurlamak, klasik masaj teknikleri uygulamak, yüze masaj uygulamak, cilt bakımı kozmetiklerini uygulamak, vücut bakımı kozmetiklerini uygulamak, temel vücut masajı uygulamak, lenf drenaj masajı uygulamak, aroma terapi masajı uygulamak, taş masajı uygulamak, ayurveda masajı uygulamak, refleksoloji masajı uygulamak, shiatsu masajı uygulamak, thai masajı uygulamak, modern SPA bakımları yapmak, thallasso bakımları yapmak, otantik SPA bakımları yapmak ve termal bakımlar yapmak gibi konuları içerir.

Sertifika ve İş Fırsatları

Kurs sürecinin başarı ile tamamlanmasından sonra kursiyerlere Üniversite tarafından onaylanan sertifikalar elektronik ortamda ulaştırılır. Kursiyerler isterlerse e-devlet üzerinden sertifika sorgulama adımından da sertifikalarını görüntüleyebilir ya da dijital olarak indirebilirler. Bu işlemlerin tamamı ücretsizdir. Sertifikanızı kaybetmeniz durumunda yeniden e-devlet üzerinden oluşturup kullanabilirsiniz.

Kurs hakkındaki güncel iş fırsatları için eğitim danışmanlarından bilgi alabilirsiniz.

Masaj kursları, hem kişisel gelişim hem de mesleki eğitim amaçlıdır. Bu kurslar sayesinde, masaj tekniklerini doğru ve etik bir şekilde uygulayabilen, hijyen ve sağlık kurallarına uygun çalışabilen nitelikli masör ve masözler yetiştirilir. Bu alanda uzmanlaşmak ve profesyonel bir kariyer yapmak isteyen herkes için masaj kursları büyük bir fırsattır. Kendinizi ve yeteneklerinizi geliştirmek, yeni bir meslek edinmek ve bu alanda uzmanlaşmak için masaj kurslarına kayıt olabilirsiniz.