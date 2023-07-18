ASLI M. SARI



8-9 temmuz 2023 tarihleri arasında Bursa'da yapılan atletizm Turkcell büyükler Türkiye Şampiyonasında 8 Temmuz'da 3000m kadınlar mübakasında 9 dakika 12 saniye 19 salise ile 1. Olan Burcu Subatan 2. Gün ise çıktığı 5000m kadınlar müsabakasın'da 15 dakika 43 sn 87 salise ile tüm zamanların en iyi 5. Derecesini koşmuştur. 9 yıldır 15 dakika 55 saniye altına inilmeyen duvarıda kırarak büyük bir başarı imza atarak 1. Olmuştur.

SIRBİSTAN'DA BALKAN BÜYÜKLER ŞAMPİYONASINDA VE ÇİN'DE DÜNYA ÜNİVERSİTELER ŞAMPİYONASINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

2 günde de şampiyonluğu bırakmayan Burcu Subatan 22 - 23 temmuz 2023 tarihinde Sırbistan'da Balkan büyükler şampiyonasında 28 Temmuz, 8 Ağustos tarihlerinde ise Çin'de Dünya üniversiteler Şampiyonasında ülkemizi temsil edecektir.