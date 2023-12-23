Çok net bir galibiyet aldıklarını belirten Sumudica, "Bizim oynadığımız en iyi maçlardan biriydi. Yukatel Adana Demirspor maçında bunun sinyallerini vermiştik. Orada 2 puan kaybettik belki ama bugünkü maçla orada kazandığımız 1 puan daha değerli hale geldi. Daha önce Alanyaspor'u ve Samsunspor'u yenmiştik. Deplasmanda aldığımız 9. puan oldu. İyi bir yoldayız. Daha hiçbir şey başarmış değiliz. Emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"Evimizdeki maçlara daha fazla taraftar gelmeli"

Afrika Kupası'ndan dolayı bazı oyunculardan mahrum olacaklarını dile getiren Sumudica, "Önümüzde Pendikspor maçı var. Sonrasında Hatayspor'la oynayacağız. Başkana teşekkür ediyorum ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti onlara armağan ediyorum. Ayrıca taraftarlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Evimizdeki maçlara daha fazla taraftar gelmeli. Pendikspor maçı için daha fazla taraftarın stadımıza gelmesini bekliyorum. Onların bize destek olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.