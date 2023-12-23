Şota Arveladze, Gaziantep FK'ye 3-0 kaybettikleri maçın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendileri için üzücü bir maç olduğunu belirten Arveladze, "Daha çok çalışmamız lazım. Maçın içinde kalamadık. İkinci yarıda pozisyonlara girdik. Biraz enerji eksikliğimiz vardı. Yavaş top çevirdik. Bu da maçı etkiledi. Defansif takımlara karşı daha hareketli ve enerjik olmamız lazım. Buna rağmen 3-4 tane pozisyon bulduk. Hala önümüzde çok maç var. Onları kazanmaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Takımın motivasyon problemiyle ilgili konuşan Arveladze, "Üç gün önce bir maç oynadık. Herkes o maçla ilgilendi. Penaltı pozisyonu da çok konuşuldu. Şimdi burada daha sakin bir maç oynadık. Takımın motivasyonu az olabilir ama bu maç biraz daha canlı olmaları lazımdı. Onları uyardım. Zamanında ben de yaşadım bunu. Biraz bize enerji lazım. 49. dakikada 2. golü yememiz herkesin enerjisini düşürdü." değerlendirmesinde bulundu.