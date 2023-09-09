Haber: Damla Oya Erman

Kimliği belirsiz olan sahibe henüz resmi olarak Hollywood ikonunun evini yıkmak için onay verilmemiş olsa da, yıkım izni Los Angeles İnşaat ve Güvenlik Bölümü tarafından Fox News Digital'a doğrulandı.

Hacienda tarzı mülk aslen 1929 yılında inşa edilmişti.

2.900 metrekarelik geniş malikâne dört yatak odası ve üç banyo içeriyor ve kirişli tavanlar ile terakota kiremit zeminlere sahip.

Evin maliyeti açıklanmasa da, yeni sahiplere yaklaşık olarak 8.35 milyon dolar karşılığında satıldığı bildiriliyor.

Tek katlı malikâne aynı zamanda büyük bir arka bahçe yüzme havuzuna sahip, etrafı bol narenciye ağaçları ve bakımlı bir çimle çevrili.

Tarihi Brentwood konutu, Monroe'nun satın aldığı tek mülktü. Ünlü aktris, malikâneyi Şubat 1962'de 77.500 dolar karşılığında satın almıştı. Evi satın aldıktan altı ay sonra, Monroe 5 Ağustos'ta içeride ölü bulundu. O dönemde 36 yaşındaydı.

Ölümü, o zamanlar uyku haplarının aşırı dozu olarak kabul edildi. Kazayla mı yoksa intiharla mı olduğu hala tam olarak bilinmiyor. Monroe, evinde yatağında tek başına, elinde takılı olmayan bir telefon ve yatağının yanında uyku hapları şişesiyle bulundu. Monroe'nun cenazesi, 8 Ağustos 1962'de Westwood Village Memorial Park Mezarlığı'nda yapıldı.

Dava, 20 yıl sonra, 1982'de yeniden açıldı. Yapılan daha fazla araştırma sonrasında, bölge savcısı orijinal bulguların değişmediğini ve ölümünün hala bir ilaç aşırı dozu olarak kabul edildiğini buldu.

Monroe'nun ölüm nedeni iki kez ilaç aşırı dozu olarak adlandırılmasına rağmen, özel yaşamı ve ölmeden önce tam olarak neler olduğu hala belgeseller aracılığıyla ortaya çıkarılıyor, bunun arasında "Marilyn Monroe'nun Sırrı: Duymamış Kayıtlar" da bulunuyor.