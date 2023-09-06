MANİSA (AA) - Soma ilçesinden Akhisar'daki bir fabrikaya işçi taşıyan Recep İ'nin kullandığı 45 J 9288 plakalı servis minibüsü, Akhisar çevre yolunda yaklaşık 5 metre yükseklikten tali yola düştü.
Kazada, devrilen minibüsteki 11 işçi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.