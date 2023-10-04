22 Eylül 1 Ekim 2023 tarihlerinde Manisa'da kitap fuarı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, SNS Fuarcılık Organizasyon, KOSGEB katılımıyla TOBB denetiminde düzenlenen kitap fuarı 6.kez kapılarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde açtı. İş Bankası Kültür Yayınları, TİMAŞ, Lapis, Doğan Çocuk, Yapı Kredi Yayınları, İletişim Yayınları, ATAYURT Yayınevi gibi seçkin yayınevleri dışında Türkiye Yazarlar Sendikası gibi sivil toplum kuruluşları da okurları ile buluştu.

Yazarı olduğum ATAYURT Yayınevi bugüne kadar yayımlanan 180 kitap dışında fuara 15 yeni çıkan kitap ile katıldı. Nihat Ertem’in “Mozaik” (3.Baskı), Yaşar Duran’ın “Dede Korkut’la Kadına Dair-1”, Roza Kurban’ın “İdil-Ural Aydınları-2”, Kağan Kaya’nın “Algı Yönetimi ve Psikolojik Savaş”, Yasemin Esra Üçcan’ın “Bir Deli Gece Yolculuğu”, Dr. Hüseyin Tolga Arslan’ın “Türkiye’de Askeri Müdahale Dönemlerinde Atatürk ve Atatürkçülük”, Necat Özgür’ün “Öyle Güzel Günlerdi Ki”, Murat Okçu’nun “Bok Kırığı, Pabuç Eskisi”, Hayat Özlem Kayalı’nın “Koza”, Mehmet Fatih Bekirhan’ın “Anadolu’nun Doğusunda Türk Başkentleri”, Fatma Uz’un “Rumeli El Olurken”, Sabit Sümer’in “Gölge Kardeşliği”, Abdülkadir Yuvalı’nın “Türk Kültür Tarihi”, Onur Yıldız’ın “Eski Türklerde Spor Kültürü” gibi kitaplar okurlarla ilk kez buluştu.

Hayat Özlem Kayalı yayınları 2023 yılında ATAYURT Yayınevi ailesine katıldıktan sonra kitap yayınları ivme kazandı ve birbirinden değerli eserler ortaya çıktı. Kitapların adlarından da görüldüğü üzere çeşitli türlerdeki eserlerin olduğunu anlamak mümkündür.

Şiir, roman, öykü, tarih, inceleme araştırma, psikoloji, kişisel gelişim olmak üzere birçok türde kitaplar bulunmaktadır. Zengin yelpazesi olan yayınevi 7’den 70’e her çeşit okura hitap etmesi ile birlikte fuar esnasında okurların ilgi odağı oldu. Okur-yazarları bir araya getiren fuar, hem kitapları tanıtmak hem de yeni okurlar kazanmak bağlamında çok önemliydi.

Manisa 6. Kitap Fuarı sırasında söyleşi ve imza günleri gerçekleştirildi. Her yaştan kitapseverleri bir araya getiren Manisa 6. Kitap fuarına onur konuğu olarak roman, öykü ve gezi edebiyatı yazarı Buket Uzuner 1 Ekim tarihinde “Edebiyatta İklim Krizi” başlıklı söyleşi gerçekleştirdikten sonra okurları ile buluşarak kitaplarını imzaladı. Kitap imza sırasında uzun kuyrukların oluşması kitapseverlerin ilgisinin bir göstergesidir.

Manisa 6. Kitap Fuarı’na çocukların ve gençlerin yoğun katılımı vardı. Bilhassa TİMAŞ çocuk yazarı Mert Arık’ın imza gününde çocukların büyük bir heyecanla sıra beklemeleri görülmeye değerdi. Türkiye’de kitap okuma seviyesinin düşük olduğu göz önünde bulundurarak çocuk ve gençlerin fuara ilgi göstermesi umutları yeşertti. 10 gün süren kitap fuarına gelen katılımcılar edindikleri kitaplar ile bilgilerine bilgi kattı, yazarlar ise okurlardan gelen pozitif enerji ile yeni eserler üretmeye ilham buldu. Başka fuarlarda görüşmek umuduyla esen kalın!