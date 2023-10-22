Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, rakibi karşısında 28. dakikada Scott McTominay'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Sheffield United, 34. dakikada Oliver McBurnie'nin penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Manchester United, 77. dakikada Diogo Dalot'un golüyle tekrar öne geçti ve maç da Manchester United'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Premier Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Manchester United, bu galibiyetle ligdeki puanını 15'e yükseltti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Manchester United'a konuk olmuş ve rakibini 3-2 yenmişti.Kaynak: AA