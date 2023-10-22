Tecrübeli teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine, "Dünyada yaşadığımız süreç içerisinde hepimizin zaman zaman gözyaşlarıyla gördüğü sahneler, birçok insan için çok acı veriyor. Bir an önce dünyadaki barışın sağlanmasını diliyorum." ifadeleriyle başladı.

Galatasaraylı taraftarların Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı koreografinin çok güzel olduğunu aktaran Buruk, "Taraftarımıza hem koreografi hem de takımımıza verdiği destek için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Okan Buruk, maçın ilk 30 dakikasının kendilerinin üstünlüğünde geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bir takım rakip 10 kişi kaldıktan sonra kendi oyunun altına düştü, bir takım da 10 kişi kaldıktan sonra kendi oyunun üstüne çıktı. Takımımın oyun içindeki konsantrasyonunu kaybettiğini gördüm. Devre arasında bunu net bir şekilde söyledim ama ikinci yarıya da iyi başlamadık. Chamberlain değişikliği rakibimizde önemli bir etki oluşturdu. Sol kanattan geliştirdiği pozisyonlarla bizi zorladı. Çok fazla şut attık, çok fazla kaleye yakın oynadık. Galatasaray takımı bu kadar kaleye yakın oynarken, ceza sahası çevresinde bu kadar topla buluşurken, daha net bir skorla maçı bitirmesi gerekiyordu. Rakibimize net pozisyonlar vermedik. Ama oyunun içinde topu rakibimize verdiğimiz çok bölüm oldu. Bu nedenle maç bittikten sonra yüzde 100 sevinci yaşayamıyorsunuz. Bunun değerlendirmesini tekrar yapacağız. Rakibimizi de mücadelesi için tebrik etmek gerekiyor. Bitiriciliğimizin daha iyi olması gerekiyor. Galatasaray'ın oyuncu kalitesi ve özellikle rakip kaleye bu kadar gittiği yerlerde daha çok atması gerekiyordu. Maçın genelinde beni en çok rahatsız eden şey bu."

Buruk, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimiyle ilgili soru üzerine, "Kulübede izlediğim kadarıyla Mert'in topun eline değmesi ve penaltıda da net bir el vardı. Verilen iki kritik pozisyonunun da doğru olduğunu ekrandan gördüm. Maçın genelindeki pozisyonlarla ilgili ne olduğunu izledikten sonra net bir şekilde göreceğim." açıklamasını yaptı.

"Icardi'nin yarın MR'ı çekilecek"

Okan Buruk, topuğundaki ağrı nedeniyle karşılaşmanın ardından stattan sekerek ayrılan Mauro Icardi'nin durumu hakkında, "Ceza sahasındaki pozisyonda ayağına bir darbe aldı. O darbede topuğunda bir ağrı hissetti. Devamında dışarıya çıktı bandajını çıkarttı. Ben sorduğumda 'Oyuna devam edeceğim' dedi. Devamında ağrısı çoğaldı. Maçın sonunda da koşamaz hale geldi. Onunla ilgili yarın sabah bir MR çekilecek. MR'dan sonra daha net şekilde durumu belli olacak. İnşallah önemli bir şey yoktur. Oyunun sonunda ağrısı çok oldu." şeklinde konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile karşılaşacakları TFF Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacak olmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Yeri tartışılır, herkesin farklı görüşü olabilir. Kulüplerin ne düşündüğü de önemli. Kulüplere belki önemli bir gelir olacak. Birçok ülke yapıyor. İspanya da bunu yapıyor. Orada da tartışılıyor. Bu anlamda çok bir şey söylemeyeceğim ama zaman olarak çok yanlış bir zaman olduğunu tekrarlamak istiyorum. Biz Avrupa'da oynuyoruz, ülkede çok yoğun bir tempoda oynuyoruz. Bu oyuncuların tatil yapacağı tek bir hafta vardı. Yılın son haftası. 24 Aralık'ta zaten derbi var. 6 gün sonra maç koyulması, 'Yani bu oyunculara tatil yapmayın.' diyoruz. Biz bu oyuncuların zaman zaman insan olduğunu unutuyoruz. Bu oyuncuların dinlenmesi de gerekiyor. Burada 14 yabancı oyuncu var. Tarih olarak doğru bulmuyorum ama diğer konuda saygı duyuyorum. Tabii gidip oynayacağız. Kimin de karar verdiğini bilmiyorum."

"Bayern Münih maçında kendi oyunumuzu oynamak isteyeceğiz"

Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 24 Ekim'de Bayern Münih ile yapacakları maçın hazırlıklarına yarın başlayacaklarını anlatarak, "Rakibimizi analiz edeceğiz. Kadro yapımıza bakacağız. Ona göre planımızı oluşturacağız. Çok fazla çalışma şansımız yok. İki antrenman yapacağız. Oyunla ilgili daha sonra karar vereceğiz." diye konuştu.

Kazanarak devam etmelerinin önemli olduğunu aktaran Buruk, "Ana hedefimiz her maçı kazanmak. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe'nin kazanarak gitmesi, bizim de 8 maçlık galibiyet serimiz üst çekişmenin ne kadar yüksek seviyede olduğunu gösteriyor. O yüzden hep kazanmak zorundayız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kendi oyunumuzu oynamak isteyeceğiz. Kime karşı oynarsak oynayalım, bu direnci göstermek gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, takım olarak giderek geliştiklerinin vurgulayarak, "Kazanarak devam ediyoruz ve oyuncularımızı da geliştiriyoruz. Ziyech de bize katılacak. Yarın sabah bizimle beraber antrenmanlara başlayacak. Bir sonraki maçın kadrosunda olacak oyunculardan biri. Ndombele'yi hala hazırlamaya çalışıyoruz. Hem yarışıp hem de oyuncularımızı hazırlıyoruz. Form olarak yukarıya doğru gidiyoruz. Oyuncuların hepsini hazır tutmak istiyorum. Felsefe olarak da gelen oyunculara ne oynatmak istediğimizi net bir şekilde anlattık. Özellikle bitiricilik anlamında daha iyisini yapmamız gerekiyor. Bence şu anda en büyük sıkıntımız bu. Genel olarak iyi olduğumuzu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, Tanguy Ndombele'nin iyi çalıştığını ve oynayabilecek durumda olduğunu anlatarak, "Önümüzdeki maçlarda onu kullanmayı düşünüyoruz. Ndombele de Kerem Demirbay da Sergio Oliveria da hazır. Çok çalışıyorlar, oynamak için bekliyorlar. Onlar da bizim için önemli oyuncular. Bundan sonraki maçlarda daha uzun bir şekilde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Maç sonunda doğum günü kutlandı

Basın mensupları karşılaşmanın ardından Okan Buruk'un doğum gününü kutladı.

Okan Buruk, gazetecilerin kendisi için hazırladığı pastayı kesti.