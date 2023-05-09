İSTANBUL - Toplantının açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Ali Kılıç, Millet İttifakı'nın büyük İstanbul mitinginin önceki gün Maltepe Meydanı’nda düzenlendiğini belirterek “13. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe meydanında yüz binlere hitap etti. Göğsümüzü kabartan bir tabloyla Maltepeliler olarak karşı karşıya kaldık. Çünkü kimsenin burnu kanamadı. Barış, huzur içinde olması gerektiği şekilde tamamlandı. Millet İttifakı’nın tüm siyasi parti genel başkanları, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları mitingde sahne aldılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da dün İstanbul Atatürk Havalimanı’nda miting düzenlediğini anımsatan Kılıç, “İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya iki büyük organizasyona peş peşe imza atarak İstanbul’un göğsünü kabartan bir çalışmanın kazasız belasız sonuçlanmasında katkı ve emek sundukları, tedbir aldıkları için yerel yönetici olarak, Maltepe Belediye Başkanı olarak teşekkürü bir borç biliyorum.” diye konuştu.



HABER: EMİR YÜCEL