İSTANBUL - 14 Mayıs Anneler Günü’nün cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlere denk gelmesinden dolayı bir hafta önceden kutlandığı şenlikte Kartallılar bir araya geldi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen şenlikte Kartallı kadınların ve derneklerin yapmış oldukları el emeği ürünler vatandaşlarla buluştu. Stantları tek tek dolaşan Başkan Gökhan Yüksel, emekçi annelere karanfil vererek tüm annelerin ‘Anneler Günü’nü kutladı.



“Kartal’da üreten kadınların sayısı artmaya devam edecek”

Kartallı kadınların kurduğu ‘Gönüllü Üretim Atölyesi’nin stant alanını ziyaret eden Başkan Yüksel, emekçi ve üreten kadınlara destek olmaya devam edeceklerini belirtti. Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir kooperatif modeliyle çalışıldığını ifade ederek şöyle konuştu:

“Kartal Meydan’da Kadın ve Aile Müdürlüğümüzün ve diğer müdürlüklerimizin yapmış olduğu etkinliğin ana amaçlarından bir tanesi, Kartal’da üreten kadın arkadaşların sayısını artırmak. 6 Şubat afetinden sonra bütün Kartallı komşularımızın katkılarıyla on binlerce malzemeyi hep birlikte deprem bölgelerine göndermiştik. Fakat hala ihtiyaçlar olduğu bilgisi geldiği için bundan bir ay önce kendimiz üretmeye başlamıştık. Burada üretilen her şeyi gönüllü kadın arkadaşlarımız bizlerin malzeme desteğiyle üretmiş oldu. Bugün de onları sergiliyorlar. Hem Kartal’a gelen depremzede ailelerden, hem de depremden zarar görmüş illerden bize gelen talepler doğrultusunda onlara malzeme göndermeye devam ediyoruz. Arkadaşlarımız bugün üretimin devam ettiği diğer ürünleri satışa çıkardı. Bunların gelirleriyle tekrar malzeme alıp bir üretim süreci daha gerçekleştirecekler. Bu şekilde atölyeleri ve atölyelerin çeşitliliğini artıracağız. Üreten kadın sayısı Kartal’da artmaya devam edecek. Doğru işleyen bir kooperatif modeliyle ürettiklerini satacakları bir noktaya, kent içerisinden Türkiye’ye örnek olacak noktaya adım adım yaklaşıyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve destek olan tüm emektar kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Ben şimdiden bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. İyi ki varsınız.”



Glütensiz Hayat Şenliği

Kartal Meydanı’nda düzenlenen ikinci etkinlik Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Toplum Merkezi ve Kızılay Kartal Hastanesi’nin işbirliği ile düzenlenen Glütensiz Hayat Şenliği oldu. Çölyak hastalığına karşı farkındalık yaratmak için Uzm. Dr. Zeynep Kayra Madanı ve Uzm. Diyetisyen Ayşe Nur Fişek’in konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin sunuculuğunu sanatçı Hasan Karayol üstlendi. Uzman isimlerin çölyak hastalığının belirtileri ve neler yapılması gerektiği konusunda detaylı bilgiler paylaştığı etkinlik soru-cevap bölümüyle devam etti. Etkinlikte ayrıca glütensiz ürün üreten firmaların stantlarında ürün dağıtımı yapıldı. Glütensiz Hayat Şenliği Berk Çardakçı’nın konseriyle sona erdi.



Kartallı çocuklar için Mahalle Şenlikleri

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mahalle Şenlikleri’nin sonuncusu Kartal Meydanı’nda gerçekleştirildi. Pazar gününü keyifli bir şekilde geçirmek isteyen Kartallı anne, baba ve çocuklar şenlikte bir araya geldi.

Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı, palyaço ve sihirbaz gösterileri, müzikli sokak oyunları, karikatür çizimi, çuval yarışı, yüz boyama ve birçok farklı etkinliğin yer aldığı şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Daha önce farklı mahallelerde düzenlenen etkinliklerde Kartallı çocuklar ve aileleri eğlenceli anlar yaşama fırsatı yakaladı.

HABER: EMİR YÜCEL