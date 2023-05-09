İSTANBUL - Gençler için yeni sosyal donatı alanları oluştururken bir yandan da etkinliklerde onları bir araya getiren Beylikdüzü Belediyesi, “Gençlik Buluşmaları Bahar Pikniği” düzenledi. Yakuplu Kent Ormanı’nda gerçekleşen buluşmada, gençlere yönelik çeşitli sportif aktiviteleri için alanlar oluşturuldu. İkramların da yapıldığı etkinlikte Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde kurulan Beylikdüzü BigBand, 90’lar pop müziğinin en sevilen şarkılarınıseslendirdi. Alanda gençlerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık, programda gerçekleşen soru-cevap bölümünde gelen tüm soruları yanıtladı. BaşkanÇalık daha sonra ip atlamadan voleybol ve basketbola kadar olanaktivitelere katılarak gençlerin keyifli anlarına ortak oldu.

“Evlatlarımıza teslim edebileceğimiz bir memleket inşa etmek için çalışıyoruz”

Beylikdüzü’nde güzel işler yapmak için yola çıkan bir ekip olduklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, gençlere yönelikprojeleri paylaştı. Gençlerin hayatını kolaylaştırma düşüncesiyle yol aldıklarını belirten Çalık, “413 bin 835 kişinin yaşadığı bir kenti yönetmeye gayret ediyoruz. Bu kente dair hayata geçirdiğimiz projelerde Beylikdüzü’nde yaşayan bütün komşularımızın emeği ve güzel duası var.Başından itibaren çocuklar, gençler ve kadınlar için çalışan bir belediye başkanı olacağım dedim. Yoluma böylede devam ediyorum. Bu kentin evlatlarına teslim edebileceğimiz bir memleket inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gençlerin aklına ve bu toprakları var eden değerlere çok güveniyorum. Bu değerlerden asla taviz vermeden bütün çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Etkinliğin ardından Yakuplu Kent Ormanı’nı gezen Çalık, vatandaşlarla sohbet etti.

HABER: EMİR YÜCEL