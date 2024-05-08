Bernama haber ajansına göre, Plantasyon ve Emtia Bakanı Datuk Seri Johari Andul Ghani, X hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin orangutanları diplomasi aracı olarak kullanma planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ghani, Malezya'nın palm yağı sattığı Hindistan ve Çin gibi ülkelerle ikili ilişkilerini geliştirmek amacıyla bu ticari ortaklarına orangutan hediye etmeyi planladığını belirtti.

Dünyanın en büyük palm yağı üreticilerinden Malezya'nın, üretim esnasında ormanların korunması ve çevresel sürdürülebilirlik konusunda dikkatli davrandığını vurgulayan Ghani, "Orangutan diplomasisini benimseyerek Malezya'nın biyoçeşitliliğin korunması konusundaki sarsılmaz kararlılığını göstermeyi amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Malezya ve Endonezya, ekonomilerinde önemli rol oynayan küresel palm yağı üretiminin yüzde 85'ini gerçekleştiriyor.