İstanbul

Malay Mail gazetesinin haberine göre Başbakan Enver, başkent Kuala Lumpur'da düzenlenen 37. Asya-Pasifik Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Enver, ülkesinin etkisi ve gücü sınırlı olmasına karşın egemen ve özgür olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in Filistin'i işgali, kolektif tarihimiz ve ulusların davranışları için bir beladır. Filistinliler, baskı ve kuşatma altında yaşarken biz hayatta ve özgürüz, etkimiz ve gücümüz sınırlı ama egemen ve özgürüz. Malezya, büyük bir güç değil ama hiç şüpheniz olmasın, özgürlüğümüzü Filistinlilerin mücadelesini desteklemek için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki insani krizin soyut bir felaket olmadığına dikkati çeken Enver, "Bunun, işlenen, tanınan ve daha sonra trajik bir şekilde ama uygun bir şekilde görmezden gelinen zulümlerin tarihsel hacmini dolduran bir başka toplu katliam ve yerinden edilme bölümü olmasına izin veremeyiz." uyarısında bulundu.

Enver, ayrıca İsrail'in Filistin'i işgaline karşı ABD'nin tutumunun değişmeye başladığına dair bazı işaretler gördüğünü, bunu memnuniyetle karşıladığını belirterek, Başkan Joe Biden'ın Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara yönelik yaklaşımını yeniden değerlendirmesini, katliamın sona erdirilmesini hızlandırmasını umduğunu vurguladı.

"Malezya, uluslararası çatışmalarda barış ve ilerlemenin tarafında"

Enver, son dönemlerde Malezya'nın stratejik bir eksene doğru eğildiği gibi bir algının oluştuğuna işaret ederek, "Biz, son derece bağımsızız yani büyük güçlerin dünyayı nasıl gördüğüne göre tanımlanmayı reddediyoruz. Malezya, kendi şartlarımıza göre tanımlanan ulusal ve stratejik çıkarlarımız için çabalamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Malezya'nın uluslararası çatışmalarda barış ve ilerlemeden, dostluktan ve hepsinden önemlisi uluslararası hukuka ve işbirliğine bağlılıktan yana olduğunu vurgulayan Enver, "Aynı zamanda Malezya, ister uzun süredir stratejik ve kapsamlı stratejik ortaklarımız isterse de güneydeki dostlarımız olsun, diğer ortaklarımızla verimli ve anlamlı ilişkiler sürdürmeye devam edecektir. Malezya, Soğuk Savaş döneminde Bağlantısızlar Hareketi'nin parçası olmaktan gurur duyan geçmişe sahiptir." görüşünü paylaştı.

Enver, stratejik ortaklarıyla ilişkilerde dengeyi korumanın Malezya'nın dünyaya yaklaşımının önemli bir parçası olsa da "aleni zulümler, soykırım, halkın tamamını yerinden etme" gibi tereddütsüz ve kesin müdahale gerektiren durumların da bulunduğunu vurguladı.