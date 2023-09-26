





Türkiye Oryantiring Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Muhammet Kemal Gülşen, AA muhabirine, her yıl Avrupa Spor Haftası etkinliği yaptıklarını, bu yıl ise deprem nedeniyle programı konteyner kentteki basketbol sahasına taşıdıklarını söyledi.

Depreme rağmen "durmak yok" dediklerini ifade eden Gülşen, şunları kaydetti:

"Konteyner kentte gerçekleştirmiş olduğumuz oryantiring etkinliğimize yoğun bir katılım oldu. Etkinliklerimize şartlar ne olursa olsun devam edeceğiz. Sporcularımızın almış oldukları madalyalar bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Burada olmaktan mutlu ve gururluyuz. Deprem sonrası bu tarz etkinlikler çocuklarımız için moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Bizlere destek veren Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanımız Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu hocamıza, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve şube müdürlerimize, bu etkinliği düzenlememizde destek olan konteyner kentten sorumlu Kaymakamımız Oğuz Yiğit'e çok teşekkür ederiz."

Oryantiring etkinliğinde yarışan Hasan Karadağ, Barguzu Ortaokulu'na devam ettiğini belirterek, "6. sınıfta okuyorum. Konteyner kentte kalıyorum. Yarışma ilk başta biraz stresli geçti. Daha sonra derin bir nefes alarak stresimi kontrol ettim. Birisini bulunca diğerleri de arkasında gelmeye başladı. Hemen bitirdim." dedi.

Konteyner kentte kalan 7. sınıf öğrencisi Nisa Ay ise yarışmanın çok iyi geçtiğini aktardı.

Müsabaka sonrası yarışmaya katılan sporcular ile Kernek Anadolu Lisesi, Malatya Anadolu Lisesi ve Barguzu Ortaokulu'na kupa ve madalyaları verildi.

AA