12. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ taraftan Sorescu'nun kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Dragus, önünde kalan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Djilobodji, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
15. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Ghoulam, sol taraftan kazanılan taç atışını uzun kullandı. Ceza sahasında iyi yükselen Kilama'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-1.
34. dakikada Fernandes'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Nita, topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarı
74. dakikada Sorescu'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
80. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Strandberg'in sert vuruşunda, kaleci Nita meşin yuvarlağı kornere çeldi.
82. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Gradel, Massanga'yla mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 86'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Dragus, meşin yuvarlağı kalenin üstünden auta gönderdi.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.