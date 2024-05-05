12. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ taraftan Sorescu'nun kullandığı kornerde ceza sahasında oluşan karambolde Dragus, önünde kalan topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Djilobodji, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
15. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Ghoulam, sol taraftan kazanılan taç atışını uzun kullandı. Ceza sahasında iyi yükselen Kilama'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 1-1.
34. dakikada Fernandes'in ceza sahası sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Nita, topu kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Djilobodji, M'Bakata, Monteiro, N'Koulou, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Dragus
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Ghoulam, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes, Dele-Bashiru, Massanga, Boudjemaa, Doğukan Sinik, Strandberg
Goller: Dk. 12 Djilobodji (Gaziantep FK), Dk. 15 Kilama (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Recep Burak Yılmaz, Dk. 32 Ghoulam (Atakaş Hatayspor)