Uygun, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştiren Uygun, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol adına güzel şeyler veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Hakem Arda Kardeşler'i bilseydim Taha Akgül ile Sebahattin Öztürk'ü getirirdim. Güreşlere katılırdık. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de zaten belli. Sonrasında Galatasaray golleri attı. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bülent Uygun, soru almadan basın toplantısını tamamladı.