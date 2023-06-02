MALATYA AA- Valilikten yapılan açıklamaya göre, okulun açılışında konuşan Malatya Valisi Hulusi Şahin, Avukat Dr. Güran Yahyaoğlu'nun hayata erken veda ettiğini belirterek, "İyilerin ömrü çok kısa oluyor. O süre zarfında ne yaptığınız çok daha değerli. Merhum Güran Bey vefat etti ama yazmış olduğu eseri yaşıyor, eserinden insanlar istifade ediyorlar. Adını taşıyan bu güzel anaokulu da yaşayacak." ifadelerini kullandı.

6 Şubat'ta yaşanan depremleri anımsatan Şahin, şunları kaydetti:

"Şehrimizde neredeyse her üç binadan bir tanesi kullanılamaz hale geldi. Özellikle bu dönemde vatandaşlarımız okullarımızda da kaldı. Bu okulların önemli bir kısmı hayırseverlerin yaptığı okullardı. Malatya'da 11 bin insanı biz bu okullarda misafir ettik. Hala birkaç bin Malatyalı bu okullarda barınma hizmeti alıyor. Çocuklara eğitim verelim diye bir okul yapıyorsunuz ama öyle bir zaman geliyor ki o okul depremzedelerin de sığınağı oluyor. Şimdi burada çok güzel bir anaokulu yapıldı. Merhum hem öğretim üyesi hem avukat hem de renkli kişiliği ile çok değerli bir insandı. Bu anaokulu inşallah onun gibi daha nicelerinin yetişmesine vesile olacak. Güzel bir eseri kazandırdığınız için hayırsever Yahyaoğlu ailesine çok teşekkür ediyor, merhuma Allah'tan rahmet diliyorum."

Konuşmanın ardından Vali Şahin, merhum Yahyaoğlu'nun annesi hayırsever Günil Yahyaoğlu'na plaket takdiminde bulundu.

Daha sonra okulun açılış kurdelesi kesildi.