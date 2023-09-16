İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden veya kullanan şüphelilere yönelik, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Uzun süredir takip edilen şüphelinin ikametinde arama yapan ekipler, evin bir bölümünün uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA