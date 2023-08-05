Haber: Mert Osman Erman

"Bu en kötü kısmıydı - karanlıkta uyanıp bu adamın üzerinizde durduğunu görmek," 35 yıl boyunca ilkokul öğretmenliği yapmış eski öğretmen BBC'ye söyledi.

"Seni kesmeyeceğim," hırsızlık sırasında ona genç hırsız dedi.

Korkmuş olmasına rağmen, Bayan Perkins hemen harekete geçti ve geri döndü.

17 yaşındaki şüpheli hırsızlık, suç tehdidi, saldırı ve reşit olmayan biri olarak alkol tüketme suçlarından suçlu bulundu ve çocuk gözaltı merkezinde tutuluyor.

"Kesileceğimi düşündüm," Bayan Perkins BBC'ye şöyle dedi, "tekmeleyeceğim. Yani ayakkabılarıma en hızlı şekilde atladım."

Yanında bulunan bir bahçe sandalyesini üzerine gelen adamı savunmak için yatağının yakınına kullandı.

Onun yanak ve alnına yumruk attı ve sürekli olarak onu duvara vurdu.

Sakin bir mahalle olmasına rağmen, Bayan Perkins'in evi sıklıkla gelen giden insanların olduğu bir kavşakta bulunuyor, bu yüzden "pencereden yardım istedim".

Kentinin yaklaşık 21,000 sakininin olduğunu belirtti.

"Oturup sandalyeyle uzun süre savaştık" dedi, sonra "yorgun düştü ve mutfağa doğru ilerledi".

"Çık git," diye bağırdı ona Bayan Perkins.

Aniden "bitkin görünmeye" başladı ve "çok acıktığını" söyledi.

Ona yardım etmesi gerektiğini söylediğinde, "Daha önce yardım aldım ama pek faydalı olmadı," dedi.

Bu yüzden Bayan Perkins ona bir kutu kraker, fıstık ezmesi ve bal, iki protein shake ve iki mandalina verdi.

"Hiçbirini dokunmadı - bir kraker yedi," dedi.

Yemek yediği sırada, eski döner telefonundaki acil yardım hattı 911'i aradı.

Olay yerinden kaçtı, ön kapıdan dışarı çıktı.

Nijer'deki Perkins evine polis yetiştiğinde, kimliği belirsiz genç adamın zaten ellerinde olduğunu söylediler.

Polis bir iz sürücü köpeğinin onu büyükannesinin yaşadığı yakındaki bir sokağa kadar takip ettiğini belirtti.

Taşınabilir evinin tüm kapıları ve pencereleri kilitliydi, ancak pencere üniteli bir klima yakınından içeri girmeyi başardığını keşfettiler.

Tartışma sırasında ona "uzun zaman önce çimini biçtiğini" söyledi.

Ona göre belki sekiz yıl önce "küçük bir çocuk buraya geldi."

Olayın ardından Perkins bir lokantada yemek yiyordu, olayı takip eden bir garson yanına oturdu ve "Sana bunu yapan çocuğu biliyorum - yeğenim" dedi.

Kadına göre, daha önce suç işlemiş.

Hırsızlık olayı meydana geldikten bu yana, komşularından, hat dansı grubundaki insanlardan ve yarım yüzyıldır konuşmadığı yarı kız kardeşleriyle bile destek aldı.

Hikayesi diğer uluslararası haber kaynakları tarafından geniş çapta yayınlandı.

Bayan Perkins, dünyada o kadar çok şey olurken neden insanların hikayesine bu kadar ilgi gösterdiğine şaşkın.

Ancak şöyle dedi: "Sanırım bir umut veya olumlu bir şey getiriyor.

"Birçok insan, bir sandalye alıp kendini savunmaya cesaret edebildiğim için oldukça şaşırdı."