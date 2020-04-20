HAKAN'CA YORUMLAR

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Göksel – Ben Fena Aşığım

2– Kaya Giray – Yarınım Yok

3– Deeprise & Nilipek – Bildiğim Gibi

4– Hande Yener – Pencere

5– Edis – Perişanım

6– Nahide Babashlı – Benim Hikayem

7– Ebru Yaşar – Kalmam

8– İdo Tatlıses – Buluşacaktık

9– Anıl Piyancı & Perdenin Ardındakiler – Yağmurlar

10– Emir Can İğrek – Sapa

INSTAGRAM’DA İYİ Kİ VARLAR

Instagram’da Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın canlı yayınları bana çok iyi geliyor. Karantina günlerinde evde sıkıldığımız bu günlerde bizleri tebessüm ettirdikleri için onlara kocaman bir teşekkür. Akılcı espriler ve yaratıcı sohbetleriyle evlerimize konuk olan bu iki adamı ben çok sevdim. Kendilerini canlı yayınlarla keşfettim. Sanırım geç keşfetmiş olmam biraz benim ayıbım. Ayrıca bu süreçte Saba Tümer küllerinden yeniden doğdu. Epeydir televizyonda program yapmayan Saba Tümer kulvarında başarılı isimlerle Instagram’da canlı yayınlar yapıyor, adeta bir program havasında. Saba’nın muhteşem yeteneğini yeniden ekranlarda görmek istiyorum. O kahkaha attıkça güldüren kadın, bugünler de o kadar iyi geldin ki anlatamam. Üç isim sayesinde bu hafta ki köşemin mottosu ‘’Sen gül ki dünya da gülsün. ‘’



PHOTOSHOP MU? ÇAPKINLIK MI?

Aslı Enver ile adı aşk dedikodularına karışan Kerem Tunçeri’nin, Beren Güney’e, Elif Şen ve Ecem isimli bir genç kıza attığı mesajların ortaya çıkmasının hemen akabinde Hande Taşkın isimli bir modelde, ünlü basketbolcunun kendisine gönderdiği mesajları paylaştı. Kerem Tunçeri’nin çeşitli kadınlarla ifşa mesajları ortaya çıktı. Aman Allah’ım dedim. Bu kadınlar ifşa etmekten ne anlıyor? Hadi ifşa ettiniz ama bu ifşanın kaçına inanacağız? Bazı programlar aracılığı Instagram’da çeşitli ünlü isimlerle konuştuğunuzu şoplayabiliyorsunuz. Acaba bu mesajların hepsi şop mu? Yoksa Kerem Tunçeri gerçekten de çakın bir adam mı? Her ne olursa olsun iki insan arasındaki mesajlar izinsiz bir şekilde hiçbir yerde paylaşılamaz.



ACIYA SAYGI DUYUN



Ebru Şallı ve Harun Tan’ın 8 yaşındaki oğlu Pars geçen gün hayatını kaybetti. Bu haberi aldığım da o kadar çok üzüldüm ki burada kelimelerle anlatılmaz. Elbette ki Harun Tan ve Ebru Şallı kadar hiçbirimiz üzülemeyecektik. Hepimiz üzüldük demek isterdim ama bazıları var ki ufacık bir çocuğun vefat haberinde bile yas tutmayı beceremedi. Ne kadar kötü yürekli insanlarsınız? Acılı bir anneye baş sağlığı dilemeden hemencecik yargılayabiliyorsunuz. Nereden geliyor bu özgüven? Nereden geliyor bu hak? Bu bir hak mı? Edepsizsiniz, bir ailenin acısına ortak olamayacak kadar edepsizsiniz. İnsanların özel hayatına saygı duymayı geçtim, acısına ortak olmaktan bahsediyorum. Acıya bile saygınız yok. Tası tarağı toplayıp buralardan kaçmak istiyorum. Ebru Şallı son olarak ‘Ben hep yine annişinim. Ponçiğim benimlesin hep.’’ paylaşımı yaptı. Ponçik, yüzündeki tebessüm hep aklımızda olacak. Nurlar içinde uyu… Rabbim bütün çocukları korusun…

INSTAGRAM'DA CANLI YAYINLARIM

Herkes sosyal medyada canlı yayınlara başlayınca ben de Zeynep Dizdar ile ilk canlı yayınımı yaparak bu akıma ayak uydurdum. Çeşitli konuklarla da yayınlarım devam ediyor. Geçen hafta Tuğçe Kandemir, Eli Türkoğlu ve başarılı aranjör Özkan Meydan’ı konuk aldım. Çok keyifli müzik sohbetleri ettik. Bilgilendirici yayınlar olduğunu düşünmekteyim. Bu hafta ise Pazartesi günü Derya’yı konuk aldım. Salı günü yani bu akşam Güliz Ayla’yı konuk alacağım. Çarşamba Rabia Tunçbilek ve Perşembe günü ise Gökalp Tekmanlı ile hem söyleyip hem konuşacağız. Ayrıca Instagram’da @canliyayin_turkiye adlı hesaptan birçok canlı yayına ulaşabilirsiniz, nefis duyurular yapmakta. Gelin ‘Bu hafta canlı yayınlarımda neler oldu?’ sorusunun yanıtına bakalım.



TUĞÇE KANDEMİR’İN YENİ ŞARKISI VE KİTABI HAZIR



Tuğçe Kandemir canlı yayınımda yeni şarkısının hazırlık aşamasında olduğunu belirtti. Koronavirüs sürecinde şarkılarını hazırladığını belirten Kandemir, ‘’3 – 5 tane şarkım hazır, Kral Akustik programında yaptığım gibi peş peşe hepsini yayınlayabilirim.’’ dedi. Kitap hazırlığında olduğunu da açıklayan Kandemir, ‘’3 ciltlik bir kitap hazırlıyorum. Sonunda şaşıracağınız bir kitap olacak. Benden beklenenden farklı bir kitap, romantik bir şeyler bekliyorsanız şaşırabilirsiniz.’’ ifadelerini kullandı.



‘’RAP SÖYLEMEM ARABESK SÖYLERİM’’

Eli Türkoğlu canlı yayınımda yeni şarkısını nisan ayı içinde dinleyiciyle buluşturmayı planladığını belirtti. Yeni şarkısıyla ilgili ipuçları veren Eli Türkoğlu, “Rap hiçbir zaman yapmam, söylemedim, söyleyemem. Dinlerim. Tarz olarak güzel, tutuyor. Ben pop ya da arabeskçiyim. İbrahim Tatlıses ve Cengiz Kurtoğlu dinlemeyi seviyorum. “ dedi. Ayrıca Bu Benim Öyküm şarkısında düet yaptıktan sonra Tuğçe Kandemir ile aralarının bozulduğu iddialarına ise Türkoğlu, “Ben kırgın değilim, kavgalı değiliz. Yeni çıkan şarkılarını dinledim.” yanıtını verdi.

‘’REYNMEN’İN ŞARKISI GİBİ ŞARKI İSTİYORUM DİYEN POPÇULAR VAR’’

Başarılı aranjör Özkan Meydan ile müzik sektörünü konuştuk. Özkan Meydan’ın canlı yayınımda yaptığı açıklamalardan satırbaşlarını sizler için sıraladım. Reynmen, Burak King, Enes Batur, Mustafa Sandal gibi isimlerin şarkılarının aranjelerine imza atan Özkan Meydan ‘’Mustafa Sandal ile yaptığımız çalışmadan çok para kazandık. Kendisiyle çalışmak çok keyifli .Çok sıcak kanlı ve vokal kayıtları şahane geçti.’’ dedi. Reynmen’in müzikal başarısı ile ilgili konuşan Özkan Meydan, ‘’Derdim Olsun şarkısının başarısıyla bizdeki talep arttı. Rekorlar kırdı. Ben şunu anlamıyorum. Bir şarkı 200 milyon dinlendikten sonra kendisi o insan değil iken ben de o şarkıyı istiyorum diyenler var. Giyim olsun, yaşantı tarzı olsun, projesi olsun hiç uyuşmayan insanlar Reynmen’in şarkısı gibi şarkı istiyorum dedi. Pop camiasından çok talep geldi, Reynmen’in şarkısı gibi şarkı istiyorum diyen. Hepsi de tanıdığımız popçular, isim vermeyeceğim.’’ ifadelerini kullandı. Reynmen’e yönelik eleştiriler hakkında da konuşan Meydan ‘’Reynmen’in ses aralığı çok geniş. Reynmen’e şarkıcı değil diyorlar ama bazı şarkıcılar var Reynmen’in yanına yanaşamaz.Yusuf’un sesi var. Zaten her seste bir oynama var.’’ cümlelerini belirtti. Sahte izlenmeler hakkında da konuşan Özkan Meydan, ‘’Ben bunlara inanmıyorum. Şarkı güzel değilse yapmış olduğun reklam kadar dinlenirsin. Reynmen ve Enes Batur’un şarkıları ile ilgili de bu iddialar ortaya atıldı. İstediği kadar sahte tık yapılsa da sokaktaki halk bu şarkıyı biliyorsa ve söylüyorsa gerisi hiç önemli değil. Önemli olan halkın diline düşmesi. Ayrıca bu isimler sahte tık yapmadı. Şarkın için reklam vermek çok normal bir şey.’’ açıklamasını yaptı. Özkan Meydan ile sohbet etmek müzikal olarak beni aşırı bilgilendirdi ve Meydan’ın efendiliği tartışılmaz, yayın sonunda herkes bu konuyla ilgili mesajlar attı. Genç ama başarılı bir aranjör. Yolu açık olsun.







EVİMİZDEN GELEN BUDUR



Hakan Altun, kariyerinin ilk Türk Sanat Müziği albümünün hazırlıklarını sürdürürken, albümün habercisi olarak "Ne Gelen Ne Soran Var" isimli unutulmayan eseri DokuzSekiz Müzik yapımcılığında müzikseverlerin beğenisine sundu. Altun, sözü ve bestesi Ziya Taşkent'e ait olan, "Ne Gelen Ne Soran Var" eserini Hakan Yelbiz düzenlemesi ile yorumladı. Dünya'yı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi nedeni ile çalışmalarına devam etmekte zorlanan tüm emekçilere ve özellikle müzisyen ve sahne çalışanlarının yaşadığı belirsizliklere de dikkat çekmek isteyen Hakan Altun, ‘Yaşadıklarımdır, anlatmaya çalıştığım." diyerek ekibinin güncel ev görüntüleri ile bir de video klip çekti. Daha sonra İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde Hakan Altun'un performans sahnelerini kendi evinin terasında drone ile kaydedildi. Karantina günlerinde müzik emekçilerini unutmayan Hakan Altun’a selam olsun.

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